Youtuber com mais seguidores no mundo fará 'maior reality de todos os tempos' com a Amazon

Jimmy Donaldson, também conhecido como MrBeast, anunciou na segunda-feira um novo reality show em colaboração com a Amazon MGM Studios.

A nova série "Beast Games" é anunciada como "o maior reality show de competição de todos os tempos" e contará com 1.000 participantes disputando um prêmio em dinheiro de US$ 5 milhões. As informações são da CNBC.

Donaldson é o criador individual de conteúdo mais seguido no YouTube, com mais de 389 milhões de assinantes em todos os seus canais, e é o quarto criador mais seguido no TikTok. Suas produções em grande escala no YouTube se comparam às de uma operação de TV profissional, com uma equipe grande, cenários bem produzidos e grandes prêmios em dinheiro. Os vídeos anteriores de Donaldson vão desde prender-se em uma solitária por sete dias a tentar destruir um Lamborghini com um trem.

Donaldson disse ao podcast "The Colin and Samir Show" que seus vídeos no YouTube podem custar entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões cada um, e o novo programa terá um orçamento ainda maior. A agência de notícias Puck estimou o acordo entre Donaldson e a Amazon em cerca de US$ 100 milhões.

"É como nossos vídeos normais, mas 20 vezes melhor", disse Donaldson ao podcast. "O dinheiro não é uma restrição. Portanto, também posso fazer qualquer coisa, o que é muito mais libertador do que você imagina."

Donaldson disse que trabalhar com um serviço de streaming permite alguma liberdade dos algoritmos do YouTube, e "amarras" como duração do vídeo e título.

Os vídeos de MrBeast podem ter entre 300 milhões e 500 milhões de visualizações cada um. Em contrapartida, existem apenas 80 milhões de residências ativas do Amazon Prime Video nos EUA, segundo a Amazon, sua nova parceira de conteúdo.