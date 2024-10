48ª Mostra Internacional de Cinema de SP começa nesta quinta; saiba como aproveitar o evento

Na próxima quinta-feira, 17, chega a São Paulo a 48ª Mostra Internacional de Cinema, maior mostra de filmes do Brasil. Muito aguardado pelos paulistanos — especialmente por disponibilizar títulos antes que eles circulem nos cinemas de todo o país, com preço mais em conta —, o evento exibe longas premiados nos festivais de Berlim, Cannes e Veneza, além de destacar tendências e inovações do cinema contemporâneo até o dia 30 de outubro.

Filmes já reconhecidos e lançamentos de 2024 serão exibidos em 19 salas da capital paulista, a maioria delas localizada na região da Avenida Paulista e Rua Augusta. Com uma seleção diversificada de 417 filmes, vindos de 82 países, o evento oferece um panorama da produção audiovisual mundial e deve celebrar tanto obras consagradas quanto novas vozes e estéticas emergentes.

A programação inclui, ainda, homenagens a cineastas e produções que marcaram a história do cinema. Em 2024, será destaque Wim Wanders, diretor de clássicos como "Paris, Texas" (1984), "Asas do Desejo" (1987) e o recente "Dias Perfeitos" (2023), indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa de 1984 será exibido na Mostra de São Paulo no negativo original, obtido através de uma restauração digital da película.

A EXAME separou um guia para aproveitar a Mostra de melhor forma: em frente à telona, acompanhado de pipoca. Abaixo, você encontra as principais informações sobre ingressos e sessões, bem como uma seleção dos filmes imperdíveis do evento (mais abaixo).

Quando começa a Mostra de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

Em quais cinemas vão passar os filmes da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

A programação será distribuída por diversos espaços culturais e cinemas tradicionais de São Paulo, como:

Circuito pago

Cine Satyros Bijou

Cineclube Cortina

Cinemateca Brasileira Sala Grande Otelo Sala Oscarito Sala Espaço Petrobras na Mostra

CineSesc

Espaço Augusta Sala 1, Sala 2 e Sala 4

Cinesystem Frei Caneca Sala 1, Sala 2, Sala 3, Sala 4 e Sala 5

Cinesystem Morumbi Town Sala 8

IMS Paulista (a primeira sessão do dia é gratuita)

Kinoplex Itaim Sala 1

Reserva Cultural Sala 1 e Sala 2

Sato Cinema

Circuito com valores populares

CCSP – Centro Cultural São Paulo Sala Lima Barreto Sala Paulo Emílio

Spcine Olido

Circuito gratuito

CEU 3 Lagos

CEU Caminho do Mar

CEU São Miguel

CEU Butantã

CEU Taipas

Centro de Formação Cultural Tiradentes

Sessão especial

Sala São Paulo

Museu da Língua Portuguesa

Vale do Anhangabaú

Quais filmes assistir na 48ª Mostra de Cinema de São Paulo

A edição de 2024 do evento traz uma série de filmes imperdíveis, vindos de mais de 82 países. São mais de 400 ao longo dos 14 dias de Mostra, com sessões de domingo a domingo. Abaixo, a EXAME separou uma lista de filmes imperdíveis do evento — e seus respectivos dias e horários disponíveis:

Ainda Estou Aqui

O título é a escolha brasileira para vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025. Foi vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. O elenco estará presente no primeiro dia de exibição.

País: Brasil, França

Brasil, França Sinopse: Rio de Janeiro, início dos anos 1970, quando o país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: um pai, Rubens, uma mãe, Eunice, e os cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. O afeto e o humor que compartilham entre si são suas formas sutis de resistência à opressão que paira sobre o Brasil. Um dia, eles sofrem um ato violento e arbitrário que vai mudar para sempre sua história. Eunice é obrigada a se reinventar e a traçar um novo destino para si e os filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país.

Rio de Janeiro, início dos anos 1970, quando o país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: um pai, Rubens, uma mãe, Eunice, e os cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. O afeto e o humor que compartilham entre si são suas formas sutis de resistência à opressão que paira sobre o Brasil. Um dia, eles sofrem um ato violento e arbitrário que vai mudar para sempre sua história. Eunice é obrigada a se reinventar e a traçar um novo destino para si e os filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país. Sessões: 18/10 (sexta-feira), às 17h10, no Espaço Augusta - Sala 2 18/10 (sexta-feira), às 17h20, no Espaço Augusta - Sala 1 19/10 (sábado), às 21h10, no Espaço Augusta - Sala 1



Pequenas Coisas Como Estas

O título foi vencedor do prêmio de melhor atuação coadjuvante para Emily Watson no Festival de Berlim. Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Ator ("Oppenheimer"), é protagonista.

País: Irlanda, Bélgica, EUA

Irlanda, Bélgica, EUA Sinopse: É a véspera do Natal de 1985 em uma pequena cidade no condado de Wexford, na Irlanda. Bill Furlong trabalha arduamente como vendedor de carvão para sustentar a si mesmo, a esposa e as cinco filhas. Certa manhã, durante uma entrega no convento local, ele faz uma descoberta que o força a enfrentar o passado e a cumplicidade silenciosa de uma cidade controlada pela Igreja Católica. Baseado no romance homônimo de Claire Keegan.

É a véspera do Natal de 1985 em uma pequena cidade no condado de Wexford, na Irlanda. Bill Furlong trabalha arduamente como vendedor de carvão para sustentar a si mesmo, a esposa e as cinco filhas. Certa manhã, durante uma entrega no convento local, ele faz uma descoberta que o força a enfrentar o passado e a cumplicidade silenciosa de uma cidade controlada pela Igreja Católica. Baseado no romance homônimo de Claire Keegan. Sessões: 17/10 (quinta-feira), às 20h50, no Kinoplex Itaim - Sala 1 18/10 (sexta-feira), às 19h15, no Cinesesc 22/10 (terça-feira), às 13h30, no Cinesystem Frei Caneca 2 25/10 (sexta-feira), às 14h, no Espaço Augusta - Sala 1



Anora

Título foi vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

País: EUA

EUA Sinopse: Anora, uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, tem a grande chance de mudar de vida, tal qual numa história de Cinderela, ao conhecer e se casar impulsivamente com o filho de um oligarca russo, Ivan. Mas, assim que a notícia chega à Rússia, esse conto de fadas é ameaçado —os pais de Ivan partem para Nova York decididos a anular o casamento.

Anora, uma jovem profissional do sexo do Brooklyn, tem a grande chance de mudar de vida, tal qual numa história de Cinderela, ao conhecer e se casar impulsivamente com o filho de um oligarca russo, Ivan. Mas, assim que a notícia chega à Rússia, esse conto de fadas é ameaçado —os pais de Ivan partem para Nova York decididos a anular o casamento. Sessões: 19/10 (sábado), às 21h10, no Reserva Cultural - Sala 1 21/10 (segunda-feira), às 20h45, no CineSesc 25/10 (sexta-feira), às 20h50, na Cinemateca - Espaço Petrobras 29/10 (terça-feira), às 18h40, no Espaço Augusta - Sala 2



Dahomey

Título foi vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim.

País: Senegal, Benim, França

Senegal, Benim, França Sinopse: Novembro de 2021. Vinte e seis relíquias do Reino do Daomé estão prestes a deixar Paris para regressar ao seu país de origem, a atual República do Benim. Os artefatos, assim como milhares de outras peças, foram saqueados pelas tropas coloniais francesas em 1892. Mas qual postura adotar em relação ao retorno dessas obras ancestrais a uma nação que precisou se construir na ausência delas? Enquanto o espírito desses itens é libertado, o debate sobre o tema se intensifica entre os estudantes da Universidade de Abomey-Calavi.

Novembro de 2021. Vinte e seis relíquias do Reino do Daomé estão prestes a deixar Paris para regressar ao seu país de origem, a atual República do Benim. Os artefatos, assim como milhares de outras peças, foram saqueados pelas tropas coloniais francesas em 1892. Mas qual postura adotar em relação ao retorno dessas obras ancestrais a uma nação que precisou se construir na ausência delas? Enquanto o espírito desses itens é libertado, o debate sobre o tema se intensifica entre os estudantes da Universidade de Abomey-Calavi. Sessões: 17/10 (quinta-feira), às 19h, no CineSesc 20/10 (domingo), às 18h40, na Cinemateca - Espaço Petrobras 22/10 (terça-feira), às 20h10, no Reserva Cultural - Sala 1 24/10 (quinta-feira), às 17h, no Cinesystem Frei Caneca 3



O Brutalista

Título foi vencedor dos prêmios da crítica e de melhor direção no Festival de Veneza. País: Reino Unido

Sinopse: O filme narra a jornada do arquiteto judeu nascido na Hungria László Tóth, que migra para os Estados Unidos em 1947. Inicialmente forçado a lidar com a pobreza, ele logo ganha um contrato que mudará a sua trajetória pelos próximos 30 anos.

O filme narra a jornada do arquiteto judeu nascido na Hungria László Tóth, que migra para os Estados Unidos em 1947. Inicialmente forçado a lidar com a pobreza, ele logo ganha um contrato que mudará a sua trajetória pelos próximos 30 anos. Sessões: 21/10 (segunda-feira), às 20h20, na Cinemateca - Espaço Petrobras 26/10 (sábado), às 19h15, no CineSesc



Vermiglio

Título foi vencedor do grande prêmio do júri no Festival de Veneza.

País: Itália, França, Bélgica

Itália, França, Bélgica Sinopse: Em Vermiglio, uma aldeia no alto dos Alpes italianos, a guerra surge durante o ano de 1944 como uma ameaça distante, porém, bastante presente. A chegada de Pietro, um soldado desertor, transforma a dinâmica familiar do professor local, mudando-a para sempre. Durante as quatro estações que marcam o final da Segunda Guerra Mundial, Pietro e Lúcia, a filha mais velha do docente, se apaixonam de maneira arrebatadora, o que desencadeia consequências inesperadas. À medida que o mundo ressurge da tragédia, a família começa a enfrentar a própria ruína.

Em Vermiglio, uma aldeia no alto dos Alpes italianos, a guerra surge durante o ano de 1944 como uma ameaça distante, porém, bastante presente. A chegada de Pietro, um soldado desertor, transforma a dinâmica familiar do professor local, mudando-a para sempre. Durante as quatro estações que marcam o final da Segunda Guerra Mundial, Pietro e Lúcia, a filha mais velha do docente, se apaixonam de maneira arrebatadora, o que desencadeia consequências inesperadas. À medida que o mundo ressurge da tragédia, a família começa a enfrentar a própria ruína. Sessões: 17/10 (quinta-feira), às 14h50, no Cinesystem Frei Caneca 3 19/10 (sábado), às 16h30, Espaço Augusta, Sala 1 20/10 (domingo), às 16h20, na Cinemateca - Espaço Petrobras 24/10 (quinta-feira), às 19h50, no Cinesystem Frei Caneca 2



No Other Land

Título foi vencedor do prêmio de melhor documentário e do prêmio do público da seção Panorama Documentário no Festival de Berlim. Também venceu o prêmio do público no CPH:DOX, no Visions du Réel e no IndieLisboa.

País: Palestina, Noruega

Palestina, Noruega Sinopse: Basel Adra é um jovem ativista palestino de Masafer Yatta que luta desde a infância contra a expulsão em massa da sua comunidade pela ocupação israelense. Basel documenta o apagamento gradual do local, ao mesmo tempo em que os soldados destroem casas de famílias, no maior ato de transferência forçada já realizado na Cisjordânia ocupada. O caminho de Basel se cruza com o de Yuval, um jornalista israelense que se junta à sua causa, e, no decorrer de metade de uma década, eles lutam contra a expulsão enquanto se aproximam. Esse vínculo complexo é assombrado pela extrema desigualdade entre os dois: Basel vive sob uma brutal ocupação militar, e Yuval vive livre e sem restrições. O filme foi realizado por um coletivo palestino-israelense de quatro ativistas, cocriado durante os tempos mais sombrios e aterrorizantes da região.

Basel Adra é um jovem ativista palestino de Masafer Yatta que luta desde a infância contra a expulsão em massa da sua comunidade pela ocupação israelense. Basel documenta o apagamento gradual do local, ao mesmo tempo em que os soldados destroem casas de famílias, no maior ato de transferência forçada já realizado na Cisjordânia ocupada. O caminho de Basel se cruza com o de Yuval, um jornalista israelense que se junta à sua causa, e, no decorrer de metade de uma década, eles lutam contra a expulsão enquanto se aproximam. Esse vínculo complexo é assombrado pela extrema desigualdade entre os dois: Basel vive sob uma brutal ocupação militar, e Yuval vive livre e sem restrições. O filme foi realizado por um coletivo palestino-israelense de quatro ativistas, cocriado durante os tempos mais sombrios e aterrorizantes da região. Sessões: 17/10 (quinta-feira), às 18h50, no Cinesystem Frei Caneca 1 22/10 (terça-feira), às 20h15, Espaço Augusta, Sala 1 24/10 (quinta-feira), às 17h40, na Cinemateca - Espaço Petrobras 27/10 (domingo), às 22h, no Cinesystem Frei Caneca 3



Não Chore, Borboleta

O título foi vencedor do prêmio de melhor filme da Semana da Crítica do Festival de Veneza.

País: Vietnã, Singapura, Filipinas, Indonésia

Vietnã, Singapura, Filipinas, Indonésia Sinopse: Tam, funcionária de uma empresa de cerimoniais de casamento, descobre a traição do marido por meio de uma reportagem de TV. Antes de confrontá-lo, ela prepara um poderoso feitiço para conseguir o amor do esposo de volta. A filha de Tam, Ha, despeja suas frustrações em sonhos com um futuro melhor no exterior. Enquanto isso, um misterioso espírito —visível apenas às mulheres—, fica à espreita observando a família por uma rachadura no teto da casa.

Tam, funcionária de uma empresa de cerimoniais de casamento, descobre a traição do marido por meio de uma reportagem de TV. Antes de confrontá-lo, ela prepara um poderoso feitiço para conseguir o amor do esposo de volta. A filha de Tam, Ha, despeja suas frustrações em sonhos com um futuro melhor no exterior. Enquanto isso, um misterioso espírito —visível apenas às mulheres—, fica à espreita observando a família por uma rachadura no teto da casa. Sessões: 18/10 (sexta-feira), às 20h, no Cinesystem Frei Caneca 5 22/10 (terça-feira), às 21h45, no Cinesystem Frei Caneca 3 26/10 (sábado), às 13h30, no Sato Cine



Baby

O título foi vencedor do prêmio de ator em ascensão para Ricardo Teodoro na Semana da Crítica do Festival de Cannes.

País: Brasil, França, Holanda

Sinopse: Após ser liberado de um centro de detenção juvenil, Wellington, 18 anos, se vê sozinho e perdido nas ruas de São Paulo, sem nenhum contato com os pais ou recursos para reconstruir a vida. Ele encontra Ronaldo, um homem maduro que lhe ensina novas formas de sobrevivência. Gradualmente, a relação entre os dois se transforma em uma paixão conflituosa.

Após ser liberado de um centro de detenção juvenil, Wellington, 18 anos, se vê sozinho e perdido nas ruas de São Paulo, sem nenhum contato com os pais ou recursos para reconstruir a vida. Ele encontra Ronaldo, um homem maduro que lhe ensina novas formas de sobrevivência. Gradualmente, a relação entre os dois se transforma em uma paixão conflituosa. Sessões: 24/10 (quinta-feira), às 20h, no CineSesc 26/10 (sábado), às 17h, na Cinemateca - Espaço Petrobras



Manas

O título foi vencedor do prêmio de melhor direção da Jornada dos Autores do Festival de Veneza. Dira Paes, Rômulo Braga e Fátima Macedo compõem o elenco.

País: Brasil

Brasil Sinopse: Marcielle é uma jovem de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó, no Pará, com o pai, a mãe e três irmãos. Instigada pelas falas maternas, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Marcielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Ciente de que o futuro não reserva muitas opções a ela, a garota decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.

Marcielle é uma jovem de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó, no Pará, com o pai, a mãe e três irmãos. Instigada pelas falas maternas, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Marcielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Ciente de que o futuro não reserva muitas opções a ela, a garota decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade. Sessões: 19/10 (sábado), às 20h50, no Cinesesc 25/10 (sexta-feira), às 15h45, na Reserva Cultural - Sala 2



Malu

Título foi exibido no Festival de Sundance.

País: Brasil

Brasil Sinopse: Malu é uma mulher de meia-idade que teve um passado glorioso e agora está presa em um grande caos existencial. A complexa relação com sua mãe conservadora e sua filha torna a crise ainda mais aguda, entre momentos de carinho e alegria entre as três. Uma mulher em busca de si mesma.

Malu é uma mulher de meia-idade que teve um passado glorioso e agora está presa em um grande caos existencial. A complexa relação com sua mãe conservadora e sua filha torna a crise ainda mais aguda, entre momentos de carinho e alegria entre as três. Uma mulher em busca de si mesma. Sessões: 17/10 (quinta-feira), às 21h30, no Espaço Augusta - Sala 2 23/10 (quarta-feira), às 15h15, na Cinesystem Frei Caneca 2



Os Enforcados

Título foi exibido no Festival de Toronto. Leandra Leal, Thiago Thomé e Augusto Madeira fazem parte do elenco.

País: Brasil

Brasil Sinopse: Em um Rio de Janeiro tomado pelo crime, o casal Valério e Regina se vê envolvido em dívidas e traições herdadas da família de Valério. Uma noite, eles encontram o plano perfeito. Mas, ao executá-lo, são sugados por uma espiral de violência que parece não ter fim.

Em um Rio de Janeiro tomado pelo crime, o casal Valério e Regina se vê envolvido em dívidas e traições herdadas da família de Valério. Uma noite, eles encontram o plano perfeito. Mas, ao executá-lo, são sugados por uma espiral de violência que parece não ter fim. Sessões: 20/10 (domingo), às 21h, no CineSesc 26/10 (sábado), às 13h30, no Espaço Augusta - Sala 2



Aqui as Crianças Não Brincam Juntas

País: Irã, Reino Unido

Irã, Reino Unido Sinopse: Um retrato das pessoas em Jerusalém cuja sobrevivência é um desafio diário. Em meio à guerra, o filme mostra cidadãos comuns, palestinos e israelenses, que ainda procuram a paz e a coexistência entre muçulmanos e judeus. Ali é uma dessas pessoas. Ele saiu da prisão depois de 18 anos e trabalha como guia turístico no mercado.

Um retrato das pessoas em Jerusalém cuja sobrevivência é um desafio diário. Em meio à guerra, o filme mostra cidadãos comuns, palestinos e israelenses, que ainda procuram a paz e a coexistência entre muçulmanos e judeus. Ali é uma dessas pessoas. Ele saiu da prisão depois de 18 anos e trabalha como guia turístico no mercado. Sessões: 24/10 (quinta-feira), às 22h20, no Cinesystem Frei Caneca 3 25/10 (sexta-feira), às 17h10, no Instituto Moreira Salles (IMS) - Paulista 30/10 (quarta-feira), às 22h30, no Espaço Augusta, Sala 1



Piano de Família

Título foi exibido nos festivais de Toronto e Londres.

País: EUA

EUA Sinopse: Uma batalha está se formando na casa dos Charles. No centro dela está um estimado piano de família, separando dois irmãos. De um lado, um deles planeja vendê-lo para aumentar a fortuna. Do outro, a irmã fará de tudo para manter o único vestígio desse legado familiar. A tentativa de mediação desse conflito pelo tio se revela inútil, e nem mesmo ele é capaz de conter o ressurgimento de fantasmas do passado. Adaptado da obra homônima de August Wilson, vencedora do prêmio Pulitzer.

Uma batalha está se formando na casa dos Charles. No centro dela está um estimado piano de família, separando dois irmãos. De um lado, um deles planeja vendê-lo para aumentar a fortuna. Do outro, a irmã fará de tudo para manter o único vestígio desse legado familiar. A tentativa de mediação desse conflito pelo tio se revela inútil, e nem mesmo ele é capaz de conter o ressurgimento de fantasmas do passado. Adaptado da obra homônima de August Wilson, vencedora do prêmio Pulitzer. Sessões: 23/10 (quarta-feira), às 21h30, no Cinesystem Frei Caneca 1 25/10 (sexta-feira), às 18h, na Cinemateca - Espaço Petrobras 30/10 (quarta-feira), às 13h30, no Cinesystem Frei Caneca 2



Paris, Texas

Clássico do cinema, foi vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1984. Título será exibido no negativo original 35mm escaneado em 4K.

País: Paris

Paris Sinopse: No meio do nada, um homem magro, de terno escuro e boné de beisebol vermelho surge no calor escaldante do deserto entre os Estados Unidos e o México. Seu nome é Travis. Ele bebe um último gole de água e segue em frente, obstinadamente, para uma região inóspita que os moradores chamam de “Parque do Diabo”. Travis pode parecer mudo e perdido, mas é movido pelo desejo de se reconectar com a família.

No meio do nada, um homem magro, de terno escuro e boné de beisebol vermelho surge no calor escaldante do deserto entre os Estados Unidos e o México. Seu nome é Travis. Ele bebe um último gole de água e segue em frente, obstinadamente, para uma região inóspita que os moradores chamam de “Parque do Diabo”. Travis pode parecer mudo e perdido, mas é movido pelo desejo de se reconectar com a família. Sessões: 27/10 (domingo), às 21h, na Cinemateca - Espaço Petrobras 30/10 (quarta-feira), às 13h30, no Cinesystem Frei Caneca 1



A Lista

Título foi exibido no no Festival de Busan.

País: Irã, Afeganistão, Reino Unidos

Irã, Afeganistão, Reino Unidos Sinopse: Em apenas alguns dias, com a retirada das forças militares internacionais de Cabul, a vida de milhões de afegãos muda repentinamente para pior. Com o retorno do Talibã ao poder, artistas e cineastas do país correm o risco de serem executados. Na tentativa de escapar para um lugar seguro, eles partem às pressas para o aeroporto internacional na tentativa de embarcar nos últimos aviões que deixam o Afeganistão.

Em apenas alguns dias, com a retirada das forças militares internacionais de Cabul, a vida de milhões de afegãos muda repentinamente para pior. Com o retorno do Talibã ao poder, artistas e cineastas do país correm o risco de serem executados. Na tentativa de escapar para um lugar seguro, eles partem às pressas para o aeroporto internacional na tentativa de embarcar nos últimos aviões que deixam o Afeganistão. Sessões: 25/10 (sexta-feira), às 22h, no Instituto Moreira Salles (IMS) - Paulista 28/10 (segunda-feira), às 15h20, no Espaço Augusta - Anexo 4 30/10 (quarta-feira), às 20h20, no Cinesystem Frei Caneca 5



Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.