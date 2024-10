'O Quarto Ao Lado': filme premiado em Veneza de Almodóvar ganha novo trailer; veja o vídeo

Vencedor do Leão de Ouro no 81º Festival Internacional de Veneza e destaque no Festival do Rio, o filme "O Quarto ao Lado", de Pedro Almodóvar, ganhou um novo trailer nesta sexta-feira, 4.

Estrelado por Tilda Swinton ("Crônicas de Nárnia") e Julianne Moore ("A Substância"), a trama acompanha duas amigas que se reencontram diante de uma doença terminal e passam a viver uma história de companheirismo e desafios emocionais. O longa é o primeiro do diretor espanhol de língua inglesa. “Minha insegurança desapareceu após a primeira leitura de roteiro com as atrizes, com a troca das nossas primeiras impressões. O idioma, então, não seria um problema, e não porque eu dominasse o inglês, mas por causa da total disposição de todo o elenco para me entender e me ajudar a entendê-los mais facilmente”, contou ele.

Depois da passagem pelo Festival do Rio, "O Quarto ao Lado" também passará pela 48º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocorre de 17 a 30 de outubro na capital paulista.

Veja o trailer de 'O Quarto ao Lado', de Almodóvar

Quando estreia 'O Quarto ao Lado', vencedor do Leão de Ouro?

A estreia nos cinemas de todo o país está marcada para o dia 24 de outubro. O longa foi exibido no Festival do Rio nesta sexta-feira, 4, e será exibido na 48º Mostra Internacional de Cinema de São Paulo entre os dias 17 a 30 de outubro.

Veja a sinopse de 'O Quarto ao Lado'

Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) eram amigas muito próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Enquanto Ingrid tornou-se escritora, Martha seguiu carreira como repórter de guerra e as circunstâncias da vida as separaram. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema, porém estranhamente doce. O Quarto Ao Lado estreia em 24 de outubro nos cinemas de todo o país.