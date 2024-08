Após sucesso em Cannes, 'Motel Destino' estreia nos cinemas brasileiros; saiba mais sobre a trilogia

O filme brasileiro "Motel Destino", que foi indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2024, estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 22.

O longa faz parte da "Trilogia de Motel", sob a direção de Karim Aïnouz, cineasta cearense conhecido por "Madame Satã" (2002), "Praia do Futuro" (2014) e "A Vida Invisível" (2019).

A obra chamou a atenção dos cinéfilos pela ousadia e originalidade, com uma mistura de suspense psicodélico e narrativas intrincadas que mergulham no imaginário brasileiro.

Qual é a história de "Motel Destino" ?

A história se passa em um motel à beira de uma estrada no litoral cearense, onde jogos perigosos de desejo, poder e violência se desenrolam. Tudo muda quando, em uma noite, o jovem Heraldo chega ao local, trazendo uma reviravolta ao cotidiano do motel. Em fuga e completamente vulnerável, ele cruza o caminho de uma mulher presa em um casamento abusivo.

Quem está no elenco?

O elenco de "Motel Destino" conta com Nataly Rocha, Iago Xavier e Fábio Assunção.

Como serão os próximos filmes da "Trilogia Motel"?

O segundo filme, "Trevo de Quatro Navalhas", é um faroeste ambientado no sertão nordestino, com um posto de gasolina como pano de fundo. A trama gira em torno de uma gangue de travestis que, em busca de dinheiro para realizar cirurgias de redesignação de sexo, se envolvem em uma série de assaltos.

Encerrando a trilogia, "Lana Jaguaribe" explora o sombrio universo dos matadores de aluguel, centrando-se na trajetória de uma pistoleira determinada a buscar vingança. A protagonista enfrenta os homens que, no passado, abusaram dela e de sua irmã, trazendo à tona uma trama intensa de revanche, sobrevivência e transformação. Esse desfecho promete amarrar as histórias com uma carga emocional poderosa, marcada por justiça e redenção.