Os 15 melhores filmes para assistir no Prime Vídeo em 2024

Se o ano de 2023 teve produções paralisadas no cinema por causa da greve dos atores e roteiristas, 2024 está chegando com programação dobrada: algumas das maiores estreias do ano passado foram lançadas neste ano — e boa parte delas já chegou ao streaming.

No clima de puxar o cobertor e preparar a pipoca, separamos abaixo os 15 melhores filmes para assistir na Prime Vídeo, de gêneros variados e que foram bem-avaliados pela crítica. Confira:

1. Oppenheimer

Sinopse: O físico J. Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica. O longa venceu 7 categorias do Oscar de 2024, incluindo a de melhor filme.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

2. Anatomia de uma Queda

Sinopse: Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita. O longa venceu o Oscar de 2024 na categoria de melhor roteiro original.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

3. Zona de Interesse

Sinopse: Um complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Tudo se torna ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade de sua esposa. O longa venceu 2 categorias do Oscar de 2024, incluindo a de melhor filme internacional.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

4. American Fiction

Sinopse: O filme conta a história de Thelonious “Monk” Ellison, escritor negro que passa pela rejeição de seus últimos três manuscritos por não serem "negros o suficientes" para serem publicados. O longa venceu o Oscar de 2024 na categoria de melhor roteiro adaptado.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

5. Io Capitano

Sinopse: filme conta a história de dois jovens migrantes senegaleses que atravessam a África, com todos os seus perigos, em busca do sonho de chegar à Europa.

Onde assistir: Prime Vídeo (loja para alugar ou comprar)

6. Dias Perfeitos

Sinopse: Hirayama trabalha como limpador de banheiros em Tóquio. Ele parece satisfeito com sua vida simples. Segue um dia a dia estruturado e dedica seu tempo livre à paixão pela música e pelos livros.

Onde assistir: Prime Vídeo (loja para alugar ou comprar)

7. Golda

Sinopse: O filme concentra-se nas responsabilidades e decisões que Golda Meir, também conhecida como a Dama de Ferro de Israel, enfrentou durante a Guerra do Yom Kippur.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

8. Segredos de um Escândalo

Sinopse: vinte anos após seu romance midiático virar assunto da nação, um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

9. Clube de Compras Dallas

Sinopse: Em meados da década de 1980, no Texas, o eletricista Ron Woodroof (Matthew McConaughey) fica chocado ao saber que tem AIDS. Embora lhe digam que lhe restam apenas 30 dias de vida, Woodroof se recusa a ceder ao desespero. Ele busca terapias alternativas e contrabandeia medicamentos não aprovados para os EUA de onde quer que os encontre. Woodroof une forças com um colega paciente de AIDS (Jared Leto) e começa a vender os tratamentos para o número crescente de pessoas que não podem esperar que o establishment médico os salve.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

10. A Chegada

Sinopse: A professora de linguística Louise Banks (Amy Adams) lidera uma equipe de elite de investigadores quando naves espaciais gigantescas pousam em 12 locais ao redor do mundo. Enquanto as nações oscilam à beira de uma guerra global, Banks e sua equipe devem correr contra o tempo para encontrar uma maneira de se comunicar com os visitantes extraterrestres. Esperando desvendar o mistério, ela corre um risco que pode ameaçar sua vida e possivelmente toda a humanidade.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

11. Amnésia

Sinopse: Leonard (Guy Pearce) está rastreando o homem que estuprou e assassinou sua esposa. A dificuldade, no entanto, de localizar o assassino de sua esposa é agravada pelo fato de que ele sofre de uma forma rara e intratável de perda de memória. Embora ele possa se lembrar de detalhes da vida antes do acidente, Leonard não consegue se lembrar do que aconteceu quinze minutos atrás, para onde está indo ou por quê.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

12. Django Livre

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

13. La La Land: Cantando Estações

Sinopse: Sebastian (Ryan Gosling) e Mia (Emma Stone) são atraídos pelo desejo comum de fazer o que amam. Mas, à medida que o sucesso aumenta, eles se deparam com decisões que começam a desgastar o tecido frágil de seu caso de amor, e os sonhos que eles trabalharam tanto para manter um no outro ameaçam separá-los. O longa foi vencedor de seis estatuetas do Oscar.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

14. O Curioso Caso de Benjamin Button

Sinopse: Nascido em circunstâncias incomuns, Benjamin Button (Brad Pitt) surge como um homem idoso em uma casa de repouso em Nova Orleans e envelhece ao contrário. Doze anos após seu nascimento, ele conhece Daisy, uma criança que entra e sai de sua vida enquanto ela cresce para se tornar uma dançarina (Cate Blanchett). Embora ele tenha todos os tipos de aventuras incomuns ao longo de sua vida, é seu relacionamento com Daisy, e a esperança de que eles se encontrem no momento certo, que impulsiona Benjamin para a frente.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)

15. Saltburn

Sinopse: Preocupado com a infeliz situação de vida de seu colega de classe, o rico estudante de Oxford Felix convida Oliver para ficar em sua propriedade, mas uma série de eventos horríveis logo envolvem sua excêntrica família.

Onde assistir: Prime Vídeo (catálogo comum)