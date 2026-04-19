Ana Paula só saberá da morte do pai após o BBB 26; quando acaba?

A família de Ana Paula Renault anunciou, na noite deste domingo, 19, a morte de seu pai, o ex-político Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos.

"Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault", diz a nota divulgada.

A pedido do ex-político, a família informou que a jornalista não será comunicada sobre a morte neste momento.

"Tudo que papai queria é que Ana Paula fosse até o fim. Ele estava assistindo ela todos os dias, mesmo estando no hospital. Era um desejo muito grande que ela conseguisse chegar até o final e ganhasse esse prêmio, realizasse o sonho dele de ver ela com a aposentadoria, como ele sempre falou, de ver ela brilhando como ela está brilhando. Gostaríamos que ela permanecesse e nós vamos esperá-la. Na terça-feira, vamos todos lá para encontrá-la, para esperá-la como campeão e realizando o sonho do nosso pai", disse a família, em vídeo.

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Quando acaba o BBB 26?

A grande final do BBB 26 será no dia 21 de abril de 2026, uma terça-feira, encerrando 100 dias de confinamento. O programa termina com a definição do vencedor entre os finalistas, após a última eliminação, que será realizada neste domingo, 19 de abril.

Nota da equipe

Confira a íntegra da nota:

"Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault.

Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa.

Sua volta nunca significou apenas dinheiro. Representa um sonho cultivado ao longo de 10 anos, uma oportunidade única de revisitar sua história, de se reencontrar com partes importantes de si mesma e de viver um caminho que também era desejado por seu pai.

Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa. Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares.

Equipe Ana Paula Renault"