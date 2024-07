Morre Erica Ash, atriz de 'Todo Mundo em Pânico'

Erica Ash, atriz e comediante conhecida por seus papéis no programa satírico "Real Husbands of Hollywood" e no filme "Todo Mundo em Pânico 5", faleceu no domingo, 28, em Los Angeles aos 46 anos. A causa foi câncer, conforme informado por sua mãe, Diann Ash, em um comunicado na segunda-feira, 29. As informações são da NPR.

"Após uma longa e corajosa batalha contra o câncer, ela partiu em paz, cercada por seus entes queridos", lê-se em um comunicado de sua família, compartilhado com a imprensa americana pelo publicitário de Ash. "Erica foi uma mulher incrível e uma talentosa artista que tocou inúmeras vidas com sua sagacidade afiada, humor e genuíno entusiasmo pela vida. Sua memória viverá eternamente em nossos corações."

Erica Chantal Ash nasceu em 19 de setembro de 1977, na Flórida. Inicialmente, ela cursou medicina na Emory University, mas decidiu seguir carreira na comédia e no entretenimento. Em uma entrevista em 2018 com Steve Harvey, ela revelou que havia tirado um ano de folga dos estudos de medicina para se tornar cantora de apoio em uma banda japonesa.

Ash começou sua carreira na década de 2000 como membro do elenco nos programas de esquetes "The Big Gay Sketch Show" e "Mad TV", onde imitou celebridades como Michelle Obama e Condoleezza Rice. Ela continuou a se destacar na indústria do entretenimento, participando de várias dezenas de programas de TV e filmes, incluindo "Todo Mundo em Pânico 5". Na série "Real Husbands of Hollywood" da BET, uma paródia de reality shows estrelada por Kevin Hart, ela desempenhou um papel recorrente.

Além disso, Ash interpretou a irmã do personagem principal na série "Survivor's Remorse" da Starz, uma comédia dramática sobre a ascensão de um jovem astro do basquete à fama. Entre seus últimos projetos, Ash apareceu no filme de comédia de terror da Netflix, "We Have a Ghost".

Em suas redes sociais, Erica era popular e frequentemente falava sobre política, além de postar vídeos de si mesma retratando personagens engraçados. A atriz também teve um papel significativo em filmes como "Jean of the Joneses" de 2016, a comédia esportiva "Uncle Drew" de 2018 e o drama independente "Violet" de 2021, onde atuou ao lado de Olivia Munn e Justin Theroux.

Rápida ascensão

Sua carreira no cinema decolou em 2013, quando ela conseguiu o papel de Kendra Brooks na quinta parte da franquia de sátira de filmes de terror "Todo Mundo em Pânico". Além disso, Ash apareceu em alguns episódios do drama policial estrelado por Jennifer Lopez, "Shades of Blue", e em quatro temporadas da série de comédia dramática da Starz, "Survivor's Remorse", entre 2014 e 2017.

Erica também estrelou a série "In Contempt" da BET em 2018, um drama jurídico no qual interpretava a advogada Gwen Sullivan. Seu último crédito, segundo o IMDb, foi no início deste ano, quando apareceu em um episódio da sitcom da NBC "Extended Family".

BET, em um comunicado em sua página no Instagram na segunda-feira, lembrou Ash por "ser igualmente espirituosa e engraçada". A rede expressou suas mais profundas condolências e amor aos pais, irmãos, amigos e familiares da atriz, terminando com "Voe alto, Rainha".

Loni Love, comediante e amiga de Erica, escreveu em sua página no X: "Erica era talentosa e hilária. Ela sempre dava tudo de si em seu trabalho. Ela estava sempre lá... agora ela se foi. Minhas sinceras condolências à sua família."