Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e romance, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Max, estreia do documentário Elizabeth Taylor: As Fitas Perdidas, sobre a complexa vida interior e a vulnerabilidade da lenda de Hollywood.

Já na Apple TV+, estreia de Cowboy Cartel: Segredos Obscuros nas Corridas de Cavalos, sobre a inacreditável história do improvável herói Scott Lawson, um agente novato do FBI da zona rural do Tennessee, cuja investigação derrubou os irmãos Treviño, líderes do Los Zetas, um dos cartéis do crime mais poderosos do México.

Elizabeth Taylor: As Fitas Perdida (Max)

Apresentando entrevistas recém-descobertas, Elizabeth Taylor: As Fitas Perdidas, revela a complexa vida interior e a vulnerabilidade da lenda de Hollywood.

Cowboy Cartel: Segredos Obscuros nas Corridas de Cavalos (Apple TV+)

Cowboy Cartel: Segredos Obscuros nas Corridas de Cavalos é a inacreditável história verídica do improvável herói Scott Lawson, um agente novato do FBI da zona rural do Tennessee, cuja investigação derrubou os irmãos Treviño, líderes do Los Zetas, um dos cartéis do crime mais poderosos do México. Enquanto os Treviños aterrorizavam milhares de pessoas na sua busca por poder, dinheiro e influência, Lawson arriscava a vida a partir de um palpite: rastrear as transações de corridas de cavalos de um dos irmãos da família nos Estados Unidos, infiltrar-se em seu cartel mortal e descobrir sua operação internacional de lavagem de dinheiro.

A série documental entrevista pela primeira vez o agente do FBI Scott Lawson, responsável pelo caso; o agente da Receita Federal americana Steve Pennington; os policiais da cidade de Irving: Steve Junker, Brian Schutt e Kim Williams; o Procurador Assistente Doug Gardner; a jornalista do New York Times vencedora do Pullitzer Ginger Thompson; e Joe Tone, autor de “Bones: Brothers, Horses, Cartels, and the Borderland Dream” (livro de 2017 que conta a história dos irmãos Treviño), entre outros.

Instável (Netflix)

Na temporada 2 de Instável, o excêntrico narcisista e empreendedor de biotecnologia Ellis Dragon (Rob Lowe) cria uma série de desafios e jogos mentais para descobrir se o filho Jackson (John Owen Lowe) está apto para ocupar seu lugar como herdeiro do império Dragon. Mas será que uma pessoa nova vai ter uma ideia melhor?

Rebel Moon - Parte 1: Corte do Diretor (Netflix)

Mergulhe mais fundo na mitologia que envolve a saga de ficção científica de Zack Snyder e entre no mundo ainda mais sexy e sangrento de Rebel Moon - Capítulo 1: Cálice de Sangue e Rebel Moon - Capítulo 2: Maldição do Perdão. Nesta versão do diretor, uma colônia pacífica em uma lua nos confins do universo se vê ameaçada pelo tirano regente Balisarius, e a misteriosa Kora (Sofia Boutella) passa a ser a única esperança de sobrevivência. Com a missão de encontrar guerreiros para enfrentar o Mundo-Mãe, Kora reúne um pequeno bando de insurgentes, excluídos, camponeses e órfãos de guerra de vários mundos que têm dois objetivos em comum: redenção e vingança. Enquanto a sombra do Reino avança sobre a lua mais improvável de todas, um novo exército de heróis é formado.

Mon Laferte, te amo (Netflix)

Mon Laferte, te amo fala sobre as experiências íntimas de uma artista que superou uma infância dolorosa para revolucionar a música latino-americana. Acompanhamos Mon em sua turnê mundial, enquanto ela embarca na maternidade e enfrenta feridas profundas deixadas por abusos, privações e uma incessante busca pelo amor.