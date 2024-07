Novo filme de M. Night Shyamalan insere serial killer na cultura pop

Uma multidão aguarda para ver uma diva pop nos palcos. No meio da plateia há alguém especial, mas não no bom sentido. Cooper (Josh ­Hartnett) é um serial killer que leva sua filha à apresentação e se vê em uma emboscada: na mira da polícia, ele descobre que o estádio está cercado, mas seu disfarce ainda não foi descoberto. E por isso está disposto a tornar o show um pesadelo.

É essa a aposta do diretor M. Night Shyamalan, indicado ao Oscar de Melhor Direção e Roteiro Original por O Sexto Sentido (1999). E ele não retorna sozinho: Saleka ­Shyamalan, sua filha e cantora em ascensão, encarna o papel estrela de Armadilha.

De onde veio a ideia de um show com um serial killer?

Depois que minha filha terminou sua turnê mundial, ficamos nos perguntando se existia uma maneira de fazer um filme no qual os personagens estivessem realmente ouvindo a música. Não como um musical, mas como parte da história, como em Purple Rain (1984). Cheguei à conclusão de que poderia ser um suspense ambientado em um show. Eu a dirigi [Saleka] em alguns de seus videoclipes. Quando ela fez o teste, eu disse: “Minha filha, você realmente sabe atuar”.

Você se inspirou em algum caso real?

Além da conversa com Saleka, me inspirei em um incidente dos anos 1980, quando eu era criança. A polícia tinha montado um evento fictício, um Super Bowl, e anunciado nas rádios que havia ingressos gratuitos. Quando as pessoas foram retirar as entradas, os policiais colocaram todos dentro de um estádio e disseram que era tudo falso. Eles estavam atrás de pessoas procuradas. Fiquei com isso na cabeça enquanto escrevia Armadilha.

Por que Josh Hartnett para o papel principal?

Eu quero que vocês fiquem surpresos com as coisas que estão vendo na tela. Esse elemento-surpresa inclui colocar pessoas novas. Foi assim com Dave Bautista em Batem à Porta (2023), James McAvoy em Fragmentado (2016). E Josh é um excelente ator.

Você quer fazer do suspense sua assinatura pessoal ou há espaço para outros gêneros?

Eu não me vejo como diretor de terror nem de suspense. Eu toco esses dois gêneros ocasionalmente. Meu trabalho é ser coerente com meus instintos. Nem sempre é fácil lidar com essa proposta. Quando fiz A Visita (2015), misturando comédia e terror, enfrentei muito vento contrário. Hoje, o terror tem vários lançamentos engraçados, e as pessoas adoram.

Armadilha (2024) | 1o de agosto nos cinemas | Com Josh Hartnett, Saleka Shyamalan, Ariel Donoghue, Hayley Mills, Vanessa Smythe, Jonathan Langdon e outros