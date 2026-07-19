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Fase de grupos copa 2026

China x Brasil na VNL masculina 2026: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei hoje

Seleção de Bernardinho encerra a fase preliminar neste domingo, 19, às 14h, em Chicago

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 05h13.

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O Brasil volta à quadra neste domingo, 19, pela terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026.

A seleção comandada por Bernardinho enfrenta a China, em Chicago, nos Estados Unidos. A partida será o último compromisso do Brasil na fase preliminar da competição.

Que horas é o jogo entre China e Brasil pela VNL masculina?

A partida entre China e Brasil será disputada neste domingo, 19, às 14h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao jogo China x Brasil ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv2 e pela VBTV.

Como funciona a classificação para a fase final da VNL?

Na fase preliminar da Liga das Nações, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas. Os oito melhores times avançam às quartas de final, que serão realizadas na China.

Como país-sede da fase final, a China já tem uma vaga garantida. O duelo deste domingo encerra a participação das duas seleções na fase preliminar.

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