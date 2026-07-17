Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Dia Mundial do Emoji: quais são os favoritos dos brasileiros?

Levantamento mostra os emojis mais populares do país, como eles são usados e em quais situações aparecem com mais frequência

Emojis: Pesquisa com mais de 1,5 mil brasileiros revela os símbolos favoritos e os hábitos de comunicação em aplicativos de mensagens (J Studios/Getty Images)

Emojis: Pesquisa com mais de 1,5 mil brasileiros revela os símbolos favoritos e os hábitos de comunicação em aplicativos de mensagens (J Studios/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de julho de 2026 às 23h56.

Tudo sobreCultura
Saiba mais

Os emojis fazem parte da rotina de milhões de brasileiros e ajudam a transmitir emoções em poucos segundos. No Dia Mundial do Emoji, celebrado neste 17 de julho, uma pesquisa revelou quais símbolos aparecem com mais frequência nas conversas e como eles refletem o jeito descontraído de se comunicar no país.

O levantamento, realizado em 2024 pela plataforma de idiomas Preply com mais de 1.530 brasileiros, mostra que mensagens marcadas por humor, carinho e positividade seguem dominando os aplicativos de conversa e as redes sociais.

Os emojis preferidos dos brasileiros

O grande favorito é o emoji de rosto chorando de tanto rir. Logo atrás aparecem o coração vermelho, o rosto sorridente e o sinal de positivo com a mão, reforçando a preferência por símbolos ligados à alegria, afeto e aprovação.

Emoji-rindo

Emoji: carinha dando risada é o emoji mais popular do Facebook (Facebook/Mark Zuckerberg/Divulgação)

A pesquisa também aponta que a categoria de rostos e expressões lidera com folga entre as opções disponíveis nos teclados dos celulares. Cerca de 71% dos entrevistados afirmam usar esse tipo de emoji, muito à frente de símbolos, animais, natureza e objetos.

Confira o ranking dos emojis preferidos:

  1. 😂 – 58%
  2. ❤️ – 52%
  3. 😊 e 👍 – 39%
  4. 😉 – 30%
  5. 🤩 – 28%
  6. 🫶 – 24%
  7. 🤔 – 23%
  8. 🥹 – 22%
  9. 😭 – 21%
  10. 👀 – 18%

Figurinhas lideram no WhatsApp

Apesar da popularidade dos emojis, as figurinhas ocupam o primeiro lugar entre as formas gráficas de comunicação no WhatsApp. Segundo o estudo, 69% dos brasileiros preferem os stickers, enquanto 66% utilizam emojis com mais frequência. Os GIFs aparecem na sequência, escolhidos por 51% dos entrevistados.

Emojis

Emojis (fill-8988 via Pixabay)

Humor e proximidade impulsionam o uso

Entre os principais motivos para usar emojis, 52% dos participantes disseram que recorrem aos símbolos para adicionar humor às conversas. Outros 49% afirmam que eles tornam os diálogos mais envolventes, enquanto 47% destacam a praticidade para expressar sentimentos rapidamente. O estudo também aponta que 45% utilizam emojis para facilitar a comunicação com pessoas que falam outros idiomas.

O hábito aparece principalmente nas conversas entre familiares e amigos. Apenas 20% dos entrevistados dizem usar emojis ao falar com desconhecidos, e 14% afirmam recorrer aos símbolos no ambiente de trabalho.

Uma linguagem que faz parte da comunicação digital

Celebrado em 17 de julho desde 2014, o Dia Mundial do Emoji homenageia um recurso que se tornou parte do vocabulário digital. A data foi escolhida por causa do emoji de calendário da Apple, que exibe justamente o dia 17 de julho, referência ao lançamento do aplicativo iCal.

Emojis

Emojis (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Acompanhe tudo sobre:MemesCelularesCultura

Mais de Pop

O trocadilho de 3 mil anos que Christopher Nolan decidiu deixar de fora de 'A Odisseia'

O que se sabe sobre o estado de saúde de Milton Nascimento

Netflix divulga trailer de 'Cem Anos de Solidão: Parte 2'; assista

Tudo o que se sabe sobre a nova temporada de 'Cem Anos de Solidão' da Netflix

Mais na Exame

Esporte

Quais são os jogadores da final da Copa do Mundo mais seguidos no Instagram? Veja o ranking

Pop

O trocadilho de 3 mil anos que Christopher Nolan decidiu deixar de fora de 'A Odisseia'

Brasil

Moraes mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas proíbe visitas por 30 dias

Negócios

Indústria têxtil catarinense abre primeira loja física e mira R$ 345 mi no ano