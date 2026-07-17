Dia Mundial do Emoji: quais são os favoritos dos brasileiros?

Os emojis fazem parte da rotina de milhões de brasileiros e ajudam a transmitir emoções em poucos segundos. No Dia Mundial do Emoji, celebrado neste 17 de julho, uma pesquisa revelou quais símbolos aparecem com mais frequência nas conversas e como eles refletem o jeito descontraído de se comunicar no país.

O levantamento, realizado em 2024 pela plataforma de idiomas Preply com mais de 1.530 brasileiros, mostra que mensagens marcadas por humor, carinho e positividade seguem dominando os aplicativos de conversa e as redes sociais.

Os emojis preferidos dos brasileiros

O grande favorito é o emoji de rosto chorando de tanto rir. Logo atrás aparecem o coração vermelho, o rosto sorridente e o sinal de positivo com a mão, reforçando a preferência por símbolos ligados à alegria, afeto e aprovação.

Emoji: carinha dando risada é o emoji mais popular do Facebook (Facebook/Mark Zuckerberg/Divulgação)

A pesquisa também aponta que a categoria de rostos e expressões lidera com folga entre as opções disponíveis nos teclados dos celulares. Cerca de 71% dos entrevistados afirmam usar esse tipo de emoji, muito à frente de símbolos, animais, natureza e objetos.

Confira o ranking dos emojis preferidos:

😂 – 58% ❤️ – 52% 😊 e 👍 – 39% 😉 – 30% 🤩 – 28% 🫶 – 24% 🤔 – 23% 🥹 – 22% 😭 – 21% 👀 – 18%

Figurinhas lideram no WhatsApp

Apesar da popularidade dos emojis, as figurinhas ocupam o primeiro lugar entre as formas gráficas de comunicação no WhatsApp. Segundo o estudo, 69% dos brasileiros preferem os stickers, enquanto 66% utilizam emojis com mais frequência. Os GIFs aparecem na sequência, escolhidos por 51% dos entrevistados.

Emojis (fill-8988 via Pixabay)

Humor e proximidade impulsionam o uso

Entre os principais motivos para usar emojis, 52% dos participantes disseram que recorrem aos símbolos para adicionar humor às conversas. Outros 49% afirmam que eles tornam os diálogos mais envolventes, enquanto 47% destacam a praticidade para expressar sentimentos rapidamente. O estudo também aponta que 45% utilizam emojis para facilitar a comunicação com pessoas que falam outros idiomas.

O hábito aparece principalmente nas conversas entre familiares e amigos. Apenas 20% dos entrevistados dizem usar emojis ao falar com desconhecidos, e 14% afirmam recorrer aos símbolos no ambiente de trabalho.

Uma linguagem que faz parte da comunicação digital

Celebrado em 17 de julho desde 2014, o Dia Mundial do Emoji homenageia um recurso que se tornou parte do vocabulário digital. A data foi escolhida por causa do emoji de calendário da Apple, que exibe justamente o dia 17 de julho, referência ao lançamento do aplicativo iCal.