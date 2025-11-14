MMrBeast inaugura parque com prêmio que pode chegar a R$ 1,4 milhão

Maior youtuber do mundo, MrBeast inaugurou em Riad, capital da Arábia Saudita, o “Beast Land”, parque de diversões temporário inspirado em seus vídeos. O influenciador, de 27 anos, que soma mais de 450 milhões de inscritos em seu canal, participou da inauguração diante de milhares de fãs, de acordo com informações da AFP .

A abertura ocorreu como parte da “Temporada de Riad”, festival anual organizado pelo governo saudita para promover o país como destino turístico. O parque funcionará até 27 de dezembro.

Arena interativa, desafios e prêmios em dinheiro

O centro do complexo abriga a Beast Arena, espaço que reúne atividades que reproduzem dinâmicas populares nos vídeos do criador. Entre elas estão corridas de escalada cronometradas, provas de resistência e um grande labirinto em que participantes acumulam pontos.

Segundo a organização, o visitante com maior pontuação diária ganha 7.000 riais (cerca de € 1.600). Ao final dos 45 dias de funcionamento, o campeão geral receberá um prêmio de 1 milhão de riais (aproximadamente € 230 mil) - algo em torno de R$ 1,4 milhão.

Durante o evento de abertura, MrBeast apresentou diversas maletas e baús contendo maços de dinheiro para incentivar o público. Fãs passaram horas na fila para acompanhar a chegada do influenciador, incluindo jovens que relataram consumir seus conteúdos desde a infância.

A Arábia Saudita tem um perfil populacional majoritariamente jovem: mais de 75% da população tem menos de 35 anos. O país também registra altos índices de engajamento em plataformas digitais.

Jimmy Donaldson, nome real de MrBeast, expandiu sua presença para além do YouTube por meio da Beast Industries. Entre os principais negócios estão a rede de restaurantes MrBeast Burger, a marca de chocolates Feastables e ações sociais desenvolvidas pela Beast Philanthropy.