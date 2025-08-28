MrBeast conquistou a atenção do mundo na internet. O próximo desafio? Se tornar lucrativo

Aos 27 anos, Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast, se tornou o maior YouTuber do planeta ao criar vídeos com grandes produções grandiosas, prêmios chamativos e feitos impressionantes, como detonar um banco e fazer corridas de carro contra uma chita.

Um ex-funcionário do youtuber disse à imprensa americana: "O conceito de vídeos que fossem 'maiores' e 'mais insanos' era geralmente o que ganhava destaque."

Em 2024, a Beast Industries, a holding de negócios de MrBeast, passou a focar em integrar disciplina financeira ao processo criativo, ao mesmo tempo em que incentivava investidores a construir uma nova versão da Disney para o futuro. Agora, o foco da empresa é equilibrar seus conteúdos com uma gestão inteligente do orçamento.

Jeffrey Housenbold, que entrou para a Beast Industries em maio de 2024 e assumiu o cargo de CEO em setembro, está à frente dessa nova fase.

“Meu objetivo é garantir que tudo o que fazemos gere lucro", afirmou Housenbold em entrevista ao site Business Insider. "Antes, a prioridade era a ideia criativa e a qualidade do conteúdo. Agora, estamos ajustando a estrutura para criar material de alta qualidade, dentro do prazo e respeitando o orçamento."

Apesar de sua grande popularidade, a Beast Industries não obteve lucro no último ano. Segundo um relatório financeiro de janeiro de 2025, que foi divulgado pelo Business Insider, um dos principais motivos foi a área de mídia da empresa. A receita com o YouTube e outros conteúdos de mídia chegou a US$ 224 milhões em 2024, mas os custos foram de aproximadamente US$ 344 milhões.

O relatório indicou que a divisão de mídia da MrBeast deveria se tornar lucrativa em 2025, prevendo uma receita de US$ 317 milhões contra custos de US$ 292 milhões. Não se sabe, no entanto, se esses números foram ajustados desde a elaboração do documento.

O principal desafio para Jeffrey Housenbold e a equipe de MrBeast tem sido inserir disciplina financeira em um estúdio que sempre se destacou pelos seus shows, com a sensação de que o dinheiro nunca seria um obstáculo. Diante disso, o desafio: é possível reduzir as perdas sem comprometer a essência criativa?

Para isso, o CEO está refinando os processos da empresa, desde a produção até a negociação de serviços como seguros e softwares. Além disso, a companhia busca integrar mais Inteligência Artificial em seus processos para evitar a expansão de sua equipe, conforme indicado por uma fonte interna ao BI.

Antes de se juntar à Beast Industries, Housenbold foi CEO da Shutterfly, companhia americana de fotografia que abriu o capital em 2006. Permaneceu lá por 11 anos. Ele também teve uma carreira como investidor de risco, liderando fundos em empresas como DoorDash e Compass por meio do Vision Fund de US$ 100 bilhões do SoftBank.

Corte de custos sem perder a essência

Uma das primeiras ações de Housenbold foi mudar a forma como a Beast Industries lida com seus gastos. A empresa costumava pagar preços elevados por produtos usados nos vídeos, como bebidas, equipamentos de ginástica e até mesmo vários carros da Tesla, que MrBeast doou ao longo dos anos.

Agora, uma nova equipe de parcerias com marcas, composta por oito pessoas, trabalha para garantir esses produtos de forma gratuita ou com acordos onde a empresa seja paga para usá-los.

A companhia também renegociou contratos de publicidade, aumentando o custo em até 65% para os anunciantes que buscam atingir 1.000 visualizações - a depender da categoria, segundo o BI.

"Escolhemos parceiros que são genuínos e que realmente se conectam com nossa audiência fiel. Não trabalharemos com produtos que não combinem com a nossa imagem", comentou Housenbold, que usou a expressão “ideia inviável”, uma referência ao que MrBeast costuma chamar de algo que não faz sentido.

Além disso, Housenbold criou uma equipe para avaliar a viabilidade financeira de cada vídeo, com foco nos custos. Antes de construir um set de filmagens, a empresa também analisa se ele pode ser reutilizado em projetos futuros.

Essas estratégias de redução de custos são comuns em produções de Hollywood. Com mais de 350 funcionários em abril de 2025, a empresa está agora adotando esse modelo mais convencional.

Manter a ousadia sem comprometer a lucratividade

A marca MrBeast é reconhecida por sua ostentação. Seja explorando uma ilha particular de US$ 250 milhões, promovendo campanhas para limpar os oceanos por meio de sua fundação Beast Philanthropy, ou distribuindo grandes quantias em prêmios, o dinheiro sempre foi um ponto central.

Jimmy Donaldson não hesita em abandonar um vídeo se ele não atingir seus padrões, mesmo que já tenha investido grandes quantias no projeto. Ele também está disposto a gastar de forma generosa para realizar sua visão criativa.

Ele mesmo falou sobre seus altos gastos no programa "Beast Games", da Amazon.

“Perdi dezenas de milhões de dólares naquele programa", contou em um podcast recente, detalhando que os sets dos primeiros episódios custaram mais de US$ 29 milhões no total. "Eu fui um idiota."

A Beast Industries, no entanto, não depende apenas de sua operação de mídia para ser rentável. A empresa possui outras linhas de negócio, como as barras de chocolate Feastables, que representaram quase metade da receita em 2024 e foram lucrativas. Além disso, a companhia tem uma linha de brinquedos, a MrBeast Lab, que também conta com um programa de animação em desenvolvimento.

À medida que a empresa se expande, ela precisará equilibrar os custos com a mídia para alcançar as metas financeiras estabelecidas.

O verdadeiro desafio agora será cortar custos sem sacrificar a imagem de MrBeast como o maior gastador do YouTube, enquanto ainda entrega os resultados prometidos aos investidores.