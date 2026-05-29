De 4 mil a 1 milhão: como um zagueiro da Nova Zelândia viralizou antes da Copa

A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas um dos personagens mais improváveis do torneio já conquistou fama internacional.

O protagonista da história é Tim Payne, zagueiro da Nova Zelândia que atua pelo Wellington Phoenix. Até poucas semanas atrás, ele levava uma vida discreta nas redes sociais: tinha pouco mais de 4 mil seguidores no Instagram e suas publicações costumavam receber cerca de 200 curtidas.

Tudo mudou por causa de um desafio criado pelo influenciador argentino Valen Scarsini, conhecido nas redes como "Elscarso".

A ideia era simples: descobrir quem era o jogador menos famoso entre todos os convocados para a Copa do Mundo de 2026. Depois de pesquisar os perfis dos atletas classificados para o torneio, Scarsini chegou ao nome de Payne.

O influenciador então publicou um vídeo pedindo que seus seguidores passassem a acompanhar o zagueiro. A missão incluía seguir o perfil, curtir as fotos, comentar nas publicações e até procurar sua figurinha no álbum oficial da Copa.

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O resultado foi imediato. Em poucos dias, Payne saiu de 4.715 seguidores para mais de 1 milhão de fãs no Instagram. Em algumas medições, o número chegou a ultrapassar 1,6 milhão.

A explosão de popularidade foi tão grande que o jogador passou a ter mais seguidores do que figuras conhecidas da Nova Zelândia, como o primeiro-ministro Christopher Luxon, além de superar nomes famosos do esporte local.

Jogador agradece carinho dos fãs após campanha

Sem entender inicialmente o motivo do crescimento repentino, Payne acabou descobrindo a campanha e decidiu agradecer publicamente. Em um vídeo gravado em espanhol, idioma que disse ainda estar aprendendo, o defensor afirmou que as últimas 48 horas haviam sido "uma loucura" e agradeceu o carinho recebido de diferentes partes do mundo.

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"Também quero expressar meu agradecimento por representar o meu país nesta Copa do Mundo e aprecio todo o amor de vocês por todas as partes do mundo", disse o jogador.

Aos 32 anos, o zagueiro defenderá a Nova Zelândia no Grupo G. A seleção estreia contra o Irã no dia 15 de junho, em Los Angeles, e também enfrentará Egito e Bélgica na primeira fase.