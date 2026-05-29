PoderData/Aya: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em um embate direto pelo Palácio do Planalto, segundo a pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta sexta-feira, 29.

De acordo com o levantamento, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto o senador tem 42% em um cenário de segundo turno. Isso os coloca no limite do empate técnico, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também simulou embates diretos entre o presidente da República e os demais pré-candidatos sugeridos pela pesquisa. Lula registra empate técnico em todos os cenários de segundo turno, menos contra Renan Santos (Missão), de quem venceria de 45% a 36%.

O nome com a menor distância do presidente é o do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC). Neste cenário, Lula fica com 43% contra 41%.

Nas disputas com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o resultado foi o mesmo: 45% para Lula e 41% para cada um dos ex-governadores.

A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre os dias 25 e 28 de maio. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04882/2026.