Fusão cria empresa de conservação e transporte de obras de arte; meta é crescer 80%

Diogo Mantovani, CEO da Clé: 'O Brasil tinha mercado, museus grandes e coleções relevantes, mas ainda estava muito distante do padrão técnico internacional de conservação' (Divulgação)
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Publicado em 29 de maio de 2026 às 11h02.
A falta de espaço e de estrutura técnica virou um gargalo para museus e colecionadores no Brasil. No mercado de arte, armazenar obras com controle de temperatura, umidade e segurança é parte central da operação.
De olho nesse setor, nasceu a Clé, em 2013, para atuar na chamada reserva técnica, área especializada na conservação de obras de arte. Agora, a companhia prepara a fusão com a ArtQuality, de transporte de obras de arte, para formar a Clê Chenue do Brasil, reunindo armazenagem e logística em uma única operação.
O movimento acontece em meio à expansão do mercado de arte brasileiro. Segundo dados da Art Basel e da UBS Global Art Market Report, as galerias brasileiras cresceram 21% em 2025.
Para a expansão, a empresa investiu R$ 17 milhões, valor que inclui a inauguração mais um espaço de reserva técnica de 2.000 m², em São Paulo, já que o antigo estava lotado.
“Hoje os museus e os colecionadores entenderam a importância dessa mudança de mentalidade. Antigamente existia dificuldade de convencer sobre a necessidade de guardar obras com qualidade”, afirma Diogo Mantovani, CEO da Clé.
A nova estrutura deve ampliar os serviços oferecidos aos clientes, incluindo monitoramento remoto de temperatura e umidade, câmeras individuais para colecionadores e espaços de trabalho anexos aos acervos para equipes de museus.
A origem da Clé começa antes da fundação da empresa. Segundo os executivos, o movimento nasceu após grandes exposições internacionais no Brasil, como a mostra de impressionismo realizada entre 2012 e 2013 em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Na época, a logística das obras envolveu a André Chenue, empresa francesa de transporte de arte com mais de 260 anos de história e responsável por movimentar acervos de museus internacionais.
O contato com o mercado brasileiro levou o grupo francês enxergar espaço para criar uma estrutura de conservação local – e abrir uma empresa em parceria com brasileiros.
“O Brasil tinha mercado, museus grandes e coleções relevantes, mas ainda estava muito distante do padrão técnico internacional de conservação”, afirma Mantovani.
O primeiro espaço da empresa foi inaugurado em São Paulo, com 5.500 metros quadrados. A empresa trabalha com controle de temperatura próximo de 20 °C e umidade relativa em torno de 50%, parâmetros usados internacionalmente para reduzir riscos de fungos, pragas e deterioração das obras.
A fusão entre a Clé e a ArtQuality formaliza uma integração que, na prática, já acontecia há anos. As duas empresas operavam no mesmo espaço físico desde 2017 e atendiam clientes em conjunto, combinando armazenagem, conservação e transporte de obras de arte.
Agora, a estrutura passa a operar sob uma única marca: Clé Chenue do Brasil. A mudança busca reduzir a fragmentação da operação para museus, galerias e colecionadores privados, concentrando serviços de logística, embalagem, transporte, conservação e catalogação em uma única empresa.
“Entendemos que era importante diminuir essa confusão para os clientes e atuar como um único interlocutor”, diz Mantovani.
A fusão chega junto a inauguração de uma nova unidade em São Paulo. O projeto recebeu investimento de R$ 17 milhões e deve ampliar a capacidade operacional da companhia, hoje próxima do limite de ocupação.
A nova estrutura deve incluir serviços digitais voltados aos clientes, como monitoramento remoto de temperatura e umidade dos acervos, além de câmeras individuais para acompanhamento das obras armazenadas.
A expectativa é crescer 80% nos próximos cinco anos, impulsionada pela expansão do mercado de arte brasileiro e pelo avanço da demanda de colecionadores privados.
Boa parte dos museus brasileiros enfrenta dificuldades para manter reservas técnicas adequadas dentro dos próprios prédios. Segundo dados do Conselho Internacional de Museus, 63% dos museus da América Latina operam com condições de armazenagem consideradas inadequadas.
O problema envolve desde prédios históricos até custos operacionais. “Muitos museus estão em imóveis tombados. Eles não foram pensados para ter isolamento térmico e controle técnico. Manter isso funcionando exige investimento constante”, afirma o executivo.
Na prática, a terceirização da armazenagem permite liberar áreas nobres dos museus para exposições, lojas, restaurantes e atividades voltadas ao público.
“Guardar obras em regiões centrais custa caro. A lógica da reserva externa é permitir que o museu use melhor o espaço principal”, afirma.
A operação envolve uma rotina pouco conhecida fora do mercado de arte.
As obras chegam em caixas especiais de madeira, com proteção interna contra vibração e impacto. Depois de estabilizadas em ambiente climatizado, podem ser retiradas das embalagens para armazenamento em condições controladas.
Com a fusão com a ArtQuality, a empresa também oferece transporte especializado, fabricação de caixas, catalogação, fotografia técnica e apoio ao restauro.
“Quando a obra entra em um ambiente climatizado e controlado, ela passa a respirar dentro de uma condição ideal de conservação”, afirma.
Parte dos clientes inclui museus, galerias, bancos e colecionadores privados. Em alguns casos, as instituições mantêm suas próprias equipes de conservação operando dentro da reserva técnica.
A nova estrutura também deve oferecer áreas de trabalho anexas aos acervos, permitindo que conservadores atuem próximos das coleções sem precisar deslocar obras constantemente.