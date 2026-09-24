'Minha Melhor Amiga' lidera bilheteria no Brasil com mais 1,1 milhão de espectadores

Bilheteria nacional: ranking reúne os dez longas com maior público no período, com 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em terceiro lugar (Divulgação / Paris Filmes)
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Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17h21.
A disputa pela bilheteria brasileira ganhou um novo capítulo nesta semana. "Minha Melhor Amiga" chegou ao topo do ranking e levou mais de 1,1 milhão de espectadores aos cinemas no período analisado, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine).
O resultado coloca a produção nacional à frente de grandes lançamentos internacionais, incluindo "Resident Evil" e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que também aparecem entre os filmes mais vistos.
Lançado nos cinemas brasileiros em 3 de setembro, "Minha Melhor Amiga" é uma comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e dirigida por Susana Garcia. O filme acompanha duas amigas que viajam para a Europa após as filhas embarcarem para um intercâmbio em Portugal.
Desde a estreia, o longa acumula 4,26 milhões de espectadores e R$ 70,6 milhões em bilheteria com pouco mais de 20 dias em cartaz.
A chegada de "Resident Evil" aos cinemas na última quinta-feira, 17, já movimentou a bilheteria brasileira. O reboot da franquia de terror estreou diretamente na segunda posição do ranking, atrás de "Minha Melhor Amiga".
Em uma semana em cartaz, o longa levou 628 mil espectadores aos cinemas e arrecadou R$ 13,49 milhões em bilheteria.
Depois de dominar a primeira posição desde sua estreia, em 29 de julho, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" caiu para o terceiro lugar no ranking desta semana. O longa já havia caído para a segunda posição após a estreia de "Minha Melhor Amiga". O filme, porém, segue entre os três filmes mais vistos desde que chegou aos cinemas brasileiros.
No período analisado, o filme levou 318 mil espectadores aos cinemas. Com o desempenho acumulado, a produção já soma 18.661.883 espectadores e R$ 404,56 milhões em bilheteria total.
|Posição
|Filme
|Público semanal
|Bilheteria semanal
|1º
|"Minha Melhor Amiga"
|1.124.184
|R$ 23,1 milhões
|2º
|"Resident Evil"
|628.624
|R$ 13,49 milhões
|3º
|"Homem-Aranha: Um Novo Dia"
|318.182
|R$ 6,9 milhões
|4º
|"Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor"
|55.061
|R$ 1,2 milhão
|5º
|"A Odisseia"
|53.915
|R$ 1,4 milhão
|6º
|"Código Vingança"
|46.809
|R$ 987 mil
|7º
|"Antártida"
|38.958
|R$ 788 mil
|8º
|"Coyote vs. Acme"
|35.043
|R$ 702 mil
|9º
|"A Maravilhosa Árvore Encantada"
|30.567
|R$ 644 mil
|10º
|"Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito"
|27.779
|R$ 575 mil