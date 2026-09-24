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'Minha Melhor Amiga' lidera bilheteria no Brasil com mais 1,1 milhão de espectadores

Filme brasileiro aparece no topo do ranking com 1,12 milhão de espectadores no período; "Resident Evil" ocupa a segunda posição

Bilheteria nacional: ranking reúne os dez longas com maior público no período, com 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em terceiro lugar (Divulgação / Paris Filmes)

Bilheteria nacional: ranking reúne os dez longas com maior público no período, com 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em terceiro lugar (Divulgação / Paris Filmes)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17h21.

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A disputa pela bilheteria brasileira ganhou um novo capítulo nesta semana. "Minha Melhor Amiga" chegou ao topo do ranking e levou mais de 1,1 milhão de espectadores aos cinemas no período analisado, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

O resultado coloca a produção nacional à frente de grandes lançamentos internacionais, incluindo "Resident Evil" e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que também aparecem entre os filmes mais vistos.

'Minha Melhor Amiga' dispara nas bilheterias brasileiras

Lançado nos cinemas brasileiros em 3 de setembro, "Minha Melhor Amiga" é uma comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli e dirigida por Susana Garcia. O filme acompanha duas amigas que viajam para a Europa após as filhas embarcarem para um intercâmbio em Portugal.

Desde a estreia, o longa acumula 4,26 milhões de espectadores e R$ 70,6 milhões em bilheteria com pouco mais de 20 dias em cartaz.

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Novo 'Resident Evil' estreia em segundo lugar

A chegada de "Resident Evil" aos cinemas na última quinta-feira, 17, já movimentou a bilheteria brasileira. O reboot da franquia de terror estreou diretamente na segunda posição do ranking, atrás de "Minha Melhor Amiga".

Em uma semana em cartaz, o longa levou 628 mil espectadores aos cinemas e arrecadou R$ 13,49 milhões em bilheteria.

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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' fecha o top 3

Depois de dominar a primeira posição desde sua estreia, em 29 de julho, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" caiu para o terceiro lugar no ranking desta semana. O longa já havia caído para a segunda posição após a estreia de "Minha Melhor Amiga". O filme, porém, segue entre os três filmes mais vistos desde que chegou aos cinemas brasileiros.

No período analisado, o filme levou 318 mil espectadores aos cinemas. Com o desempenho acumulado, a produção já soma 18.661.883 espectadores e R$ 404,56 milhões em bilheteria total.

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Confira o top 10 de filmes com mais bilheteria da semana no Brasil:

PosiçãoFilmePúblico semanalBilheteria semanal
"Minha Melhor Amiga"1.124.184R$ 23,1 milhões
"Resident Evil"628.624R$ 13,49 milhões
"Homem-Aranha: Um Novo Dia"318.182R$ 6,9 milhões
"Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor"55.061R$ 1,2 milhão
"A Odisseia"53.915R$ 1,4 milhão
"Código Vingança"46.809R$ 987 mil
"Antártida"38.958R$ 788 mil
"Coyote vs. Acme"35.043R$ 702 mil
"A Maravilhosa Árvore Encantada"30.567R$ 644 mil
10º"Gatos no Museu 2: Tesouros do Egito"27.779R$ 575 mil
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