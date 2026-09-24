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Maior cinema a céu aberto do mundo, Open Air volta a São Paulo após quatro anos

Depois de levar 1 milhão de pessoas ao cinema, festival desembarca na capital paulista de 6 a 18 de outubro e terá pré-estreia do filme de Karim Aïnouz

Open Air: cinema volta para São Paulo em outubro (Aldo Barranco / Divulgação/Divulgação)

Open Air: cinema volta para São Paulo em outubro (Aldo Barranco / Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18h21.

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Após uma temporada no Rio de Janeiro com todas as 18 sessões esgotadas, o Open Air Brasil desembarca em São Paulo de 6 a 18 de outubro, no gramado do Jockey Club.

A volta à capital paulista encerra um hiato de quatro anos na cidade e marca um momento histórico para o festival, que alcançou a marca de 1 milhão de espectadores acumulados em suas 36 edições.

Com patrocínio do Ministério da Cultura e do Nubank, a estrutura do evento chega a São Paulo renovada. A tela é inflável e tem 325 m², dimensão equivalente a uma quadra de tênis ou à altura de um prédio de quatro andares. Foi importada da Suíça em uma logística multimodal que percorreu mais de 14 mil quilômetros entre trens, navios e caminhões.

"Voltamos a São Paulo depois da maior edição da história do Open Air, a do Rio, quando atingimos a marca de um milhão de pessoas neste 25º ano do evento. O cinema está mais vivo do que nunca!", comemora Renato Byington, idealizador do festival e CEO da produtora D+3.

Pré-estreia com Karim Aïnouz e grandes sucessos

A noite de abertura, em 6 de outubro (terça-feira), terá distribuição gratuita de ingressos via plataforma Sympla e exibirá a pré-estreia de Rosebush Pruning, o mais recente longa do cearense Karim Aïnouz (A Vida Invisível), estrelado por Pamela Anderson, Elle Fanning e Callum Turner.

Ao longo de 13 dias consecutivos, o festival mistura lançamentos, blockbusters e relançamentos clássicos. Veja a programação completa:

06/10 (Terça-feira) — Abertura Gratuita

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 18h45: DJ Lys Ventura
  • 20h15: Pré-estreia de Rosebush Pruning (dir. Karim Aïnouz)

07/10 (Quarta-feira)

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 20h00: Michael (cinebiografia do Rei do Pop)
  • 22h05: Show The Thriller Experience

08/10 (Quinta-feira)

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 20h00: Thelma & Louise (especial 35 anos)
  • 22h10: Show de Letrux (Sad Sexy Silly Songs)

09/10 (Sexta-feira)

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 20h15: Curta-metragem Leg Day
  • 20h20: O Diabo Veste Prada 2
  • 22h18: Set com DJ Alma Negrot

10/10 (Sábado) — Sessão Dupla

  • 16h00: Abertura dos portões (1ª sessão)
  • 18h30: Moana (live-action Disney) + recreação infantil
  • 21h00: Abertura dos portões (2ª sessão)
  • 22h00: A Odisseia (dir. Christopher Nolan)

11/10 (Domingo) — Sessão Dupla

  • 16h00: Abertura dos portões (1ª sessão)
  • 18h30: Toy Story 5
  • 21h00: Abertura dos portões (2ª sessão)
  • 22h00: O Mandaloriano e Grogu

12/10 (Segunda-feira) — Feriado & Dia das Crianças

  • 16h00: Abertura dos portões (1ª sessão)
  • 17h00: Show Beatles para Crianças – Meu Primeiro Show de Rock
  • 18h30: Galinha Pintadinha: O Filme
  • 20h30: Abertura dos portões (2ª sessão)
  • 21h30: Natal Amargo (dir. Pedro Almodóvar)

13/10 (Terça-feira) — Especial Terror/Gen Z

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 20h15: Obsessão (dir. Curry Barker)

14/10 (Quarta-feira)

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 20h15: Curta-metragem A Menina e o Pote
  • 20h30: Akira (remasterizado em 4K)

15/10 (Quinta-feira)

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 20h15: Ponto Sem Retorno (dir. Ridley Scott)
  • 21h55: Show de Yago Opróprio

16/10 (Sexta-feira)

  • 18h30: Abertura dos portões
  • 20h00: Kill Bill: Todo o Sangue Derramado (versão estendida de 4h30 sem cortes, com intervalo)
  • 00h35: Set com DJ Tamenpi

17/10 (Sábado) — Sessão Dupla

  • 16h00: Abertura dos portões (1ª sessão)
  • 18h30: Carros (especial 20 anos)
  • 20h45: Abertura dos portões (2ª sessão)
  • 21h45: Dia D (dir. Steven Spielberg)

18/10 (Domingo) — Encerramento

  • 16h00: Abertura dos portões
  • 18h30: Curta-metragem Amarela
  • 18h40: Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (filme-concerto em 2D)

Música ao vivo e inclusão social

Além das exibições em tela gigante, a experiência do Open Air integra apresentações musicais após as sessões. Estão confirmados shows de Letrux, do rapper Yago Opróprio, da DJ Alma Negrot, do grupo infantil Beatles para Crianças e um tributo com a banda The Thriller Experience.

A parceria com o banco digital também viabilizou a expansão do Cinema Inflável, braço de impacto social da produtora D+3, que leva telas móveis de 60 m² a comunidades e periferias com acesso restrito a salas comerciais. Em 2026, o projeto ampliou a circulação gratuita por regiões do Distrito Federal e da Bahia, com cerca de 50 mil espectadores nas exibições periféricas.

Serviço

  • Open Air Brasil 2026 — São Paulo
  • Onde: Jockey Club de São Paulo (Av. Lineu de Paula Machado, 1263 – Cidade Jardim)
  • Quando: De 6 a 18 de outubro
  • Ingressos: Vendas pela Sympla (R$ 20% de desconto para clientes Nubank). Todos os ingressos dão direito a pipoca gratuita.
  • Programação e horários: openairbrasil.com.br
Acompanhe tudo sobre:FilmesCinemaFilmes brasileiros

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