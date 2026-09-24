Maior cinema a céu aberto do mundo, Open Air volta a São Paulo após quatro anos

Open Air: cinema volta para São Paulo em outubro (Aldo Barranco / Divulgação/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18h21.
Após uma temporada no Rio de Janeiro com todas as 18 sessões esgotadas, o Open Air Brasil desembarca em São Paulo de 6 a 18 de outubro, no gramado do Jockey Club.
A volta à capital paulista encerra um hiato de quatro anos na cidade e marca um momento histórico para o festival, que alcançou a marca de 1 milhão de espectadores acumulados em suas 36 edições.
Com patrocínio do Ministério da Cultura e do Nubank, a estrutura do evento chega a São Paulo renovada. A tela é inflável e tem 325 m², dimensão equivalente a uma quadra de tênis ou à altura de um prédio de quatro andares. Foi importada da Suíça em uma logística multimodal que percorreu mais de 14 mil quilômetros entre trens, navios e caminhões.
"Voltamos a São Paulo depois da maior edição da história do Open Air, a do Rio, quando atingimos a marca de um milhão de pessoas neste 25º ano do evento. O cinema está mais vivo do que nunca!", comemora Renato Byington, idealizador do festival e CEO da produtora D+3.
A noite de abertura, em 6 de outubro (terça-feira), terá distribuição gratuita de ingressos via plataforma Sympla e exibirá a pré-estreia de Rosebush Pruning, o mais recente longa do cearense Karim Aïnouz (A Vida Invisível), estrelado por Pamela Anderson, Elle Fanning e Callum Turner.
Ao longo de 13 dias consecutivos, o festival mistura lançamentos, blockbusters e relançamentos clássicos. Veja a programação completa:
06/10 (Terça-feira) — Abertura Gratuita
07/10 (Quarta-feira)
08/10 (Quinta-feira)
09/10 (Sexta-feira)
10/10 (Sábado) — Sessão Dupla
11/10 (Domingo) — Sessão Dupla
12/10 (Segunda-feira) — Feriado & Dia das Crianças
13/10 (Terça-feira) — Especial Terror/Gen Z
14/10 (Quarta-feira)
15/10 (Quinta-feira)
16/10 (Sexta-feira)
17/10 (Sábado) — Sessão Dupla
18/10 (Domingo) — Encerramento
Além das exibições em tela gigante, a experiência do Open Air integra apresentações musicais após as sessões. Estão confirmados shows de Letrux, do rapper Yago Opróprio, da DJ Alma Negrot, do grupo infantil Beatles para Crianças e um tributo com a banda The Thriller Experience.
A parceria com o banco digital também viabilizou a expansão do Cinema Inflável, braço de impacto social da produtora D+3, que leva telas móveis de 60 m² a comunidades e periferias com acesso restrito a salas comerciais. Em 2026, o projeto ampliou a circulação gratuita por regiões do Distrito Federal e da Bahia, com cerca de 50 mil espectadores nas exibições periféricas.