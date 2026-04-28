'Mestres do Universo': He-Man ganha pôster com heróis e vilões do live-action

'Mestres do Universo': pôster do live-action reúne heróis e vilões da nova adaptação (Divulgação/Amazon MGM Studios)
Redatora
Publicado em 28 de abril de 2026 às 19h59.
O live-action de "Mestres do Universo" ganhou um pôster inédito nesta terça-feira, 28, destacando os principais personagens da trama. A imagem antecipa o tom épico da nova adaptação e reforça o confronto entre heróis e vilões.
A divulgação foi feita nas redes sociais da produção, ampliando o alcance do material entre fãs da franquia. No pôster, o protagonista aparece ao lado de aliados e antagonistas, evidenciando o conflito central da história.
When you fall, it’s your chance to stand tall. Watch Masters of the Universe in theaters June 5. pic.twitter.com/FQGBhPUXvT
— Masters of the Universe (@mastersmovie) April 28, 2026
A trama acompanha o Príncipe Adam, herdeiro de Eternia, que descobre seu destino como defensor do reino ao se transformar em He-Man. O herói enfrenta o vilão Esqueleto em um conflito que ameaça o equilíbrio do planeta.
A adaptação revisita elementos clássicos da animação e da linha de brinquedos, com uma abordagem atualizada do universo.
O longa é estrelado por Nicholas Galitzine, que interpreta o Príncipe Adam. Ao empunhar a espada e invocar o poder de Grayskull, o personagem assume a identidade de He-Man.
O elenco reúne nomes conhecidos de Hollywood, como:
Outros personagens confirmados incluem Homem-Cabra, Mandíbula, Roboto e Aríete, além do Rei Randor e da Rainha Marlena.
A direção é de Travis Knight, conhecido por "Kubo e as Cordas Mágicas" e "Bumblebee". O roteiro foi revisado por Chris Butler a partir da versão original escrita por David Callaham.
"Mestres do Universo" surgiu nos anos 1980 como uma linha de brinquedos da Mattel e rapidamente se tornou um fenômeno global. O sucesso levou à criação da série animada, que consolidou personagens como He-Man e Esqueleto na cultura pop.
A franquia também chegou aos cinemas em 1987, com Dolph Lundgren no papel principal. No novo filme, o ator terá uma participação especial.
"Mestres do Universo" estreia nos cinemas brasileiros em 4 de junho de 2026. A produção marca o retorno da franquia ao cinema e pode abrir caminho para novos projetos no mesmo universo.