'Mestres do Universo': He-Man ganha pôster com heróis e vilões do live-action

O live-action de "Mestres do Universo" ganhou um pôster inédito nesta terça-feira, 28, destacando os principais personagens da trama. A imagem antecipa o tom épico da nova adaptação e reforça o confronto entre heróis e vilões.

A divulgação foi feita nas redes sociais da produção, ampliando o alcance do material entre fãs da franquia. No pôster, o protagonista aparece ao lado de aliados e antagonistas, evidenciando o conflito central da história.

When you fall, it’s your chance to stand tall. Watch Masters of the Universe in theaters June 5. pic.twitter.com/FQGBhPUXvT — Masters of the Universe (@mastersmovie) April 28, 2026

Qual é a história de "He-Man e os Mestres do Universo"

A trama acompanha o Príncipe Adam, herdeiro de Eternia, que descobre seu destino como defensor do reino ao se transformar em He-Man. O herói enfrenta o vilão Esqueleto em um conflito que ameaça o equilíbrio do planeta.

A adaptação revisita elementos clássicos da animação e da linha de brinquedos, com uma abordagem atualizada do universo.

Quem está no elenco do novo filme de He-Man

O longa é estrelado por Nicholas Galitzine, que interpreta o Príncipe Adam. Ao empunhar a espada e invocar o poder de Grayskull, o personagem assume a identidade de He-Man.

O elenco reúne nomes conhecidos de Hollywood, como:

Camila Mendes como Teela,

como Teela, Idris Elba como Mentor,

como Mentor, Alison Brie como Maligna,

como Maligna, Morena Baccarin como Feiticeira,

como Feiticeira, Jared Leto como Esqueleto.

Outros personagens confirmados incluem Homem-Cabra, Mandíbula, Roboto e Aríete, além do Rei Randor e da Rainha Marlena.

A direção é de Travis Knight, conhecido por "Kubo e as Cordas Mágicas" e "Bumblebee". O roteiro foi revisado por Chris Butler a partir da versão original escrita por David Callaham.

Filme resgata franquia clássica dos anos 1980

"Mestres do Universo" surgiu nos anos 1980 como uma linha de brinquedos da Mattel e rapidamente se tornou um fenômeno global. O sucesso levou à criação da série animada, que consolidou personagens como He-Man e Esqueleto na cultura pop.

A franquia também chegou aos cinemas em 1987, com Dolph Lundgren no papel principal. No novo filme, o ator terá uma participação especial.

Quando estreia o novo filme de He-Man?

"Mestres do Universo" estreia nos cinemas brasileiros em 4 de junho de 2026. A produção marca o retorno da franquia ao cinema e pode abrir caminho para novos projetos no mesmo universo.