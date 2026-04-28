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'Mestres do Universo': He-Man ganha pôster com heróis e vilões do live-action

Nova adaptação apresenta personagens centrais e antecipa o conflito em Eternia antes da estreia nos cinemas em junho

'Mestres do Universo': pôster do live-action reúne heróis e vilões da nova adaptação (Divulgação/Amazon MGM Studios)

'Mestres do Universo': pôster do live-action reúne heróis e vilões da nova adaptação (Divulgação/Amazon MGM Studios)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19h59.

O live-action de "Mestres do Universo" ganhou um pôster inédito nesta terça-feira, 28, destacando os principais personagens da trama. A imagem antecipa o tom épico da nova adaptação e reforça o confronto entre heróis e vilões.

A divulgação foi feita nas redes sociais da produção, ampliando o alcance do material entre fãs da franquia. No pôster, o protagonista aparece ao lado de aliados e antagonistas, evidenciando o conflito central da história.

Qual é a história de "He-Man e os Mestres do Universo"

A trama acompanha o Príncipe Adam, herdeiro de Eternia, que descobre seu destino como defensor do reino ao se transformar em He-Man. O herói enfrenta o vilão Esqueleto em um conflito que ameaça o equilíbrio do planeta.

A adaptação revisita elementos clássicos da animação e da linha de brinquedos, com uma abordagem atualizada do universo.

Quem está no elenco do novo filme de He-Man

O longa é estrelado por Nicholas Galitzine, que interpreta o Príncipe Adam. Ao empunhar a espada e invocar o poder de Grayskull, o personagem assume a identidade de He-Man.

O elenco reúne nomes conhecidos de Hollywood, como:

  • Camila Mendes como Teela,
  • Idris Elba como Mentor,
  • Alison Brie como Maligna,
  • Morena Baccarin como Feiticeira,
  • Jared Leto como Esqueleto.

Outros personagens confirmados incluem Homem-Cabra, Mandíbula, Roboto e Aríete, além do Rei Randor e da Rainha Marlena.

A direção é de Travis Knight, conhecido por "Kubo e as Cordas Mágicas" e "Bumblebee". O roteiro foi revisado por Chris Butler a partir da versão original escrita por David Callaham.

Filme resgata franquia clássica dos anos 1980

"Mestres do Universo" surgiu nos anos 1980 como uma linha de brinquedos da Mattel e rapidamente se tornou um fenômeno global. O sucesso levou à criação da série animada, que consolidou personagens como He-Man e Esqueleto na cultura pop.

A franquia também chegou aos cinemas em 1987, com Dolph Lundgren no papel principal. No novo filme, o ator terá uma participação especial.

Quando estreia o novo filme de He-Man?

"Mestres do Universo" estreia nos cinemas brasileiros em 4 de junho de 2026. A produção marca o retorno da franquia ao cinema e pode abrir caminho para novos projetos no mesmo universo.

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