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Zanin determina que PF entregue cópia do celular de Vorcaro até 23h de hoje

Ministro afirma que quer analisar dados brutos do aparelho antes do julgamento marcado para terça-feira, 15

Zanin determina que PF entregue dados do celular de Vorcaro hoje (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Zanin determina que PF entregue dados do celular de Vorcaro hoje (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18h18.

Última atualização em 13 de setembro de 2026 às 18h23.

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O ministro Cristiano Zanin determinou neste domingo, 13, que a Polícia Federal entregue, até as 23h de hoje, uma cópia integral dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro ao seu gabinete no Supremo Tribunal Federal.

A decisão aumenta o impasse envolvendo o ministro André Mendonça e a PF sobre o acesso às supostas mensagens atribuídas ao ex-banqueiro que mencionariam o ministro Alexandre de Moraes (provas centrais no julgamento marcado para a próxima terça-feira, 15).

Divergência entre Mendonça e a PF

O principal motivo da decisão foi uma contradição entre as versões apresentadas por Mendonça e pela Polícia Federal. Em ofício, Mendonça afirmou que a PF entregou os dados brutos do celular de Vorcaro de forma voluntária. Já a corporação argumentou que o material foi "requisitado" pelo gabinete do ministro, então relator do caso Master, ou seja, que houve determinação formal para a entrega.

Argumentos de Zanin

No despacho, Zanin argumenta que o mesmo material já havia sido compartilhado anteriormente com outras partes: a defesa de Vorcaro e os integrantes da CPMI que investigou o escândalo Master no Congresso, com acesso liberado pelo próprio Mendonça.

Segundo o ministro, não existe hierarquia entre os membros do Supremo, o que significa que, se Mendonça possui as provas contra Moraes, os demais ministros também precisam ter acesso a elas.

No documento, também destaca que a própria Polícia Federal informou estar disposta a oferecer cópia do material a todos os gabinetes do STF sem prejuízo à cadeia de custódia.

O ministro ainda argumenta que "os elementos de prova pertencem ao Plenário do Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes e não a um integrante específico do Supremo Tribunal Federal". Ele afirma não ter recebido, até o momento, cópia integral do material disponibilizado aos relatores anteriores, apesar de sucessivas solicitações por ofício.

Com a sessão de julgamento marcada para 15 de setembro ainda sem objeto totalmente definido, Zanin reitera que precisa formar sua convicção sobre o caso e, para isso, requisita a entrega imediata do material extraído do iPhone de Vorcaro.

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