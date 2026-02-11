Além da Barbie: Mattel dobra aposta em 'Uno' para celulares com aquisição

Em meio à divulgação do balanço, a Mattel anunciou aumento de participação em uma joint venture que trabalha em versões on-line de jogos clássicos, como o 'Uno!'. Na operação, a fabricante da boneca Barbie pagou US$ 159 milhões na fatia de 50% que a parceira detinha na estrutura e a expectativa é que a transação seja concluída em poucas semanas, informou a Bloomberg. A informação, porém, parece não ter agradados os investidores. A aquisição coincide com um balanço trimestral considerado fraco pelos investidores, com vendas abaixo do esperado em um período importante para o varejo. A ação da companhia despencou mais de 30%.

A NetEase é uma empresa chinesa de tecnologia com forte atuação em jogos digitais. Atualmente, ela opera e ajuda a desenvolver a versão digital do Uno (e do Skip-Bo), da Mattel, para versões em celulares. Ou seja, ela contribui na adaptação, tecnologia e distribuição dos jogos digitais.

O movimento dá à Mattel controle total dessa operação e reforça sua aposta na expansão do braço digital, em um mercado de entretenimento móvel em crescimento.

Balanço

Apesar do anúncio estratégico, o foco dos investidores esteve nos números do trimestre. As ações da Mattel (Nasdaq: MAT) chegaram a cair 32% no pré-mercado, caminhando para a maior queda diária da história da companhia na bolsa, após a divulgação de resultados abaixo das expectativas e de um guidance mais fraco para 2026.

A empresa reportou lucro por ação ajustado de US$ 0,39 no quarto trimestre, acima do registrado um ano antes, mas inferior à média das estimativas do mercado, que apontava para US$ 0,54. A receita somou US$ 1,77 bilhão, também abaixo da projeção de US$ 1,84 bilhão.

Segundo a companhia, o desempenho refletiu uma desaceleração nas vendas de dezembro nos Estados Unidos, que avançaram menos do que o esperado.

Para 2026, a Mattel projeta crescimento de receita entre 3% e 6% e lucro por ação ajustado entre US$ 1,18 e US$ 1,30 — abaixo dos US$ 1,41 por ação reportados em 2025. Com isso, os papéis apagaram a alta acumulada de 6,1% no ano até o fechamento do pregão anterior.