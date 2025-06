Jason Constantine, presidente da Lionsgate, morre aos 55 anos

Jason Constantine, co-presidente do Lionsgate Motion Picture Group, faleceu nesta quarta-feira, 5, aos 55 anos, após uma batalha contra o câncer. O executivo, que foi uma figura central por mais de 25 anos na Lionsgate, ficou conhecido por sua visão criativa e seu papel fundamental no sucesso de algumas das maiores franquias de Hollywood.

A empresa divulgou um comunicado oficial lamentando sua morte e prestando homenagens ao legado deixado por Constantine.

"Com seu espírito destemido, energia criativa e relacionamentos duradouros com talentos, Jason personificou o melhor do nosso estúdio e da nossa indústria", afirmou a Lionsgate em nota. "Sua influência continuará a ser sentida em muitas de nossas franquias de maior sucesso. Sua carreira foi construída em torno dos princípios de que uma grande ideia pode surgir de qualquer lugar, um sucesso de bilheteira deve ser compartilhado por toda a equipe e nossas escolhas criativas precisam ser ousadas e ousadas."

Franquias de sucesso nos cinemas

Entre as franquias que marcaram sua trajetória estão “John Wick” e “Jogos Mortais”. Constantine foi responsável por supervisionar o lançamento de ambas, que juntas arrecadaram mais de US$ 1 bilhão nas bilheteiras globais.

Foi ele quem reconheceu o potencial de “Jogos Mortais”, tendo feito pressão para que a Lionsgate comprasse o filme após ver um conceito breve da história, um movimento que solidificou sua reputação como um visionário na indústria do cinema.

Além de seu trabalho com essas franquias, Constantine esteve envolvido com outros grandes sucessos, como “Os Mercenários”, “Crash – No Limite”, “Entre Facas e Segredos” e “Kick Ass”. A carreira dele, que teve início como diretor de aquisições na Trimark Pictures, culminou em uma longa trajetória na Lionsgate, onde se tornou um líder respeitado e confiável.

"Jason era um parceiro de confiança e um amigo querido", diz a Lionsgate, que estendeu suas condolências à esposa Kristin, seus três filhos e toda a sua família.