10 filmes e séries cristãos para ver na Páscoa (e onde assistir)

A série The Chosen terá a 6ª temporada estreando em novembro. Foto: divulgação Amazonmgmstudios
Editora-Chefe
Publicado em 4 de abril de 2026 às 11h39.
Última atualização em 4 de abril de 2026 às 14h26.
O feriado de Páscoa, além de significar descanso e chocolate, para os cristãos traz reflexões sobre os últimos dias de Jesus na Terra e sua ressurreição, no domingo pascal. E mesmo para os que não acreditam na doutrina, pode ser um momento de assistir a séries e filmes com a temática. EXAME preparou uma seleção de 10 obras para facilitar a escolha nesse momento.
1. The Chosen (2019–)
A série retrata a vida de Jesus pela perspectiva daqueles que o encontraram. Traz a figura de Jesus mais humana e acessível, inclusive contando piadas e se divertindo com os apóstolos.
A 6ª temporada estreia no Prime Video no dia 15 de novembro, conforme divulgou a plataforma nesta sexta-feira, 3.
Onde assistir:
Netflix
Amazon Prime Video
App oficial “The Chosen” (gratuito)
Site oficial da série
2. A Paixão de Cristo (2004)
Dirigido por Mel Gibson, é uma representação intensa das últimas horas de Jesus, marcada pelo realismo e impacto emocional.
Onde assistir:
Amazon Prime Video (aluguel/compra)
Apple TV (aluguel/compra)
3. Ressurreição (2016)
A narrativa acompanha um tribuno romano (oficial de alto escalão) que investiga o desaparecimento do corpo de Jesus — e acaba confrontando a verdade da ressurreição.
Onde assistir:
HBO Max
Apple TV
Amazon Prime Video (aluguel/compra)
4. O Filho de Deus (2014)
Uma narrativa clássica da vida de Jesus, do nascimento à ressurreição, ideal para assistir em família.
Onde assistir:
Netflix
Amazon Prime Video
5. Paulo, Apóstolo de Cristo (2018)
Retrata os últimos dias de Paulo de Tarso, que passou de perseguidor de cristãos para um apóstolo fervoroso e sua relação com Lucas, um dos evangelistas, destacando fé e perseverança em meio à perseguição.
Onde assistir:
Netflix
Amazon Prime Video
6. O Jovem Messias (2016)
Explora a infância de Jesus e o momento em que ele começa a compreender sua missão divina.
Onde assistir:
Amazon Prime Video
Apple TV
7. Maria Madalena (2018)
Um olhar íntimo sobre Jesus a partir da perspectiva de Maria Madalena, uma das mulheres mais importantes e seguidoras de Jesus, destacando sensibilidade e espiritualidade.
Onde assistir:
Netflix
Amazon Prime Video
8. A Cabana (2017)
Uma história contemporânea sobre dor, perdão e discussão sobre a figura de Deus.
Onde assistir:
Netflix
Amazon Prime Video
9. Desaparecido – Uma História de Ressurreição (2023)
Uma abordagem moderna que conecta a mensagem da ressurreição com transformações pessoais contemporâneas.
Onde assistir:
Amazon Prime Video (catálogo ou aluguel)
Apple TV
10. Ben-Hur (1959)
Clássico épico vencedor de 11 Oscars que cruza a história de um príncipe judeu com a de Jesus.
Onde assistir:
Amazon Prime Video
Apple TV
Google Play Filmes