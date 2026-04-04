10 filmes e séries cristãos para ver na Páscoa (e onde assistir)

O feriado de Páscoa, além de significar descanso e chocolate, para os cristãos traz reflexões sobre os últimos dias de Jesus na Terra e sua ressurreição, no domingo pascal. E mesmo para os que não acreditam na doutrina, pode ser um momento de assistir a séries e filmes com a temática. EXAME preparou uma seleção de 10 obras para facilitar a escolha nesse momento.

1. The Chosen (2019–)

A série retrata a vida de Jesus pela perspectiva daqueles que o encontraram. Traz a figura de Jesus mais humana e acessível, inclusive contando piadas e se divertindo com os apóstolos.

A 6ª temporada estreia no Prime Video no dia 15 de novembro, conforme divulgou a plataforma nesta sexta-feira, 3.

Onde assistir:

Netflix

Amazon Prime Video

App oficial “The Chosen” (gratuito)

Site oficial da série

2. A Paixão de Cristo (2004)

Dirigido por Mel Gibson, é uma representação intensa das últimas horas de Jesus, marcada pelo realismo e impacto emocional.

Onde assistir:

Amazon Prime Video (aluguel/compra)

Apple TV (aluguel/compra)

3. Ressurreição (2016)

A narrativa acompanha um tribuno romano (oficial de alto escalão) que investiga o desaparecimento do corpo de Jesus — e acaba confrontando a verdade da ressurreição.

Onde assistir:

HBO Max

Apple TV

Amazon Prime Video (aluguel/compra)

4. O Filho de Deus (2014)

Uma narrativa clássica da vida de Jesus, do nascimento à ressurreição, ideal para assistir em família.

Onde assistir:

Netflix

Amazon Prime Video

5. Paulo, Apóstolo de Cristo (2018)

Retrata os últimos dias de Paulo de Tarso, que passou de perseguidor de cristãos para um apóstolo fervoroso e sua relação com Lucas, um dos evangelistas, destacando fé e perseverança em meio à perseguição.

Onde assistir:

Netflix

Amazon Prime Video

6. O Jovem Messias (2016)

Explora a infância de Jesus e o momento em que ele começa a compreender sua missão divina.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Apple TV

7. Maria Madalena (2018)

Um olhar íntimo sobre Jesus a partir da perspectiva de Maria Madalena, uma das mulheres mais importantes e seguidoras de Jesus, destacando sensibilidade e espiritualidade.

Onde assistir:

Netflix

Amazon Prime Video

8. A Cabana (2017)

Uma história contemporânea sobre dor, perdão e discussão sobre a figura de Deus.

Onde assistir:

Netflix

Amazon Prime Video

9. Desaparecido – Uma História de Ressurreição (2023)

Uma abordagem moderna que conecta a mensagem da ressurreição com transformações pessoais contemporâneas.

Onde assistir:

Amazon Prime Video (catálogo ou aluguel)

Apple TV

10. Ben-Hur (1959)

Clássico épico vencedor de 11 Oscars que cruza a história de um príncipe judeu com a de Jesus.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Apple TV

Google Play Filmes