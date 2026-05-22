Síndrome do impostor atinge 75% das mulheres — 5 podcasts ajudam a refletir sobre o tema

A busca pelo equilíbrio entre o desempenho de alto nível e a saúde mental tem transformado o ambiente corporativo. Em um cenário onde as mulheres frequentemente acumulam múltiplas jornadas, o domínio das próprias emoções deixou de ser uma habilidade secundária para se tornar uma competência estratégica.

A inserção e a permanência de mulheres em cargos de alta gestão exigem habilidades que vão além do conhecimento técnico. De acordo com o levantamento da empresa de consultoria organizacional Korn Ferry, 75% das mulheres em ambientes corporativos sofrem com a síndrome do impostor.

Nesse contexto, a inteligência emocional surge como uma ferramenta para se manter em atividade sem esgotar a saúde mental e a estabilidade emocional.

Para aprofundar essa discussão e transformar a reflexão em caminhos práticos, alguns podcasts têm se destacado ao abordar saúde mental, autoconhecimento e os desafios emocionais enfrentados por mulheres no mercado de trabalho.

Abaixo, veja a lista com cinco produções brasileiras de destaque sobre o tema:

Gostosas também choram (Lela Brandão)

Conduzido pela empresária Lela Brandão, o programa desconstrói o mito da mulher infálivel. Os episódios propõem análises sobre as pressões cotidianas, o esgotamento profissional e a importância de aceitar as próprias fragilidades como parte do processo de fortalecimento pessoal.

Bom dia, Obvious (Marcela Ceribelli)

Sob o comando de Marcela Ceribelli, CEO da Obvious Agency, o podcast recebe especialistas para debater os dilemas das mulheres contemporâneas. Com pautas que transitam entre a exaustão produtiva e a saúde mental, o conteúdo une leveza e fundamentação teórica para analisar o mercado atual.

Autoconsciente (Regina Giannetti)

A jornalista Regina Giannetti adota uma abordagem didática para explicar o funcionamento da mente humana. Por meio de conceitos da psicologia, a produção ajuda a reconhecer e entender comportamentos que podem ser prejudiciais, como a autocrítica excessiva e a autossabotagem profissional.

Estamos bem? (Bárbara dos Anjos Lima e Thiago Theodoro)

Com foco em jornadas de autoconhecimento, os episódios propõe discussões práticas sobre como gerenciar frustrações no trabalho e na vida pessoal. O programa estimula a adoção de hábitos mentais mais saudáveis diante das exigências do dia a dia.

Noites de chá (Jout Jout)

Julia Tolezano aborda o amadurecimento, as crises da vida adulta e a gestão das expectativas. A narrativa pausada favorece momentos de desaceleração, essenciais para o processamento de decisões complexas no ambiente corporativo.

Para ir além da escuta

Além de consumir conteúdos que ampliam a reflexão sobre saúde mental e carreira, também é possível buscar formações estruturadas para transformar esse repertório em ação. O Na Prática oferece o curso online e gratuito Inteligência Emocional, voltado ao desenvolvimento de habilidades como autogestão, automotivação, empatia, leitura de ambiente e gestão de conflitos.

Para profissionais que enfrentam cobranças intensas, insegurança profissional ou a necessidade constante de provar competência, investir nesse tipo de aprendizado pode ser um passo importante para fortalecer a trajetória de carreira.

Se a sua carreira exige preparo técnico, ela também exige preparo emocional. Desenvolva essa competência com o curso gratuito do Na Prática