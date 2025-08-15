Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta sexta-feira, 15

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Velocidade Máxima", ("Speed", no título original) lançado em 1994, nesta sexta-feira, 15.

O elenco conta com estrelas como Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Joe Morton, Alan Ruck, entre outros. A direção é de Jan de Bont.

Assista ao trailer de 'Velocidade Máxima'

Qual é a sinopse de 'Velocidade Máxima'?

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.