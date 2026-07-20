Bitcoin sobe após 4º dia positivo nos ETFs e busca resistência dos US$ 65 mil

O bitcoin sobe nesta segunda-feira, 20, e mostra que a região de preço dos US$ 64 mil continua a ser um importante campo de batalha entre investidores comprados e vendidos. Especialistas consideram que a principal zona de resistência atual está logo acima desse patamar, nos US$ 65 mil.

Hoje, os ganhos vêm na esteira do quarto pregão consecutivo de entrada de capital nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin que operam nas bolsas dos Estados Unidos. Este dado demonstra um retorno da demanda dos investidores institucionais e tradicionais pela criptomoeda após o recorde de saques ocorrido em junho.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

Enquanto isso, o barril do petróleo Brent sobe aos US$ 88,31 com a continuidade da guerra entre EUA e Irã. Os norte-americanos atacaram uma usina nuclear em construção no país persa, ao que os iranianos responderam pedindo para que a Organização das Nações Unidas (ONU) condene os ataques.

No entanto, a imprensa internacional noticia que mediadores das negociações entre os dois países estão propondo um cessar-fogo de dez dias para restabelecer o acordo de paz firmado em 17 de junho.

Às 10h44 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,3% em um período de 24 horas, a US$ 64.603 por unidade.

ETFs de bitcoin têm novo fluxo positivo

Na sexta-feira, 17, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 132,3 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Foi o quarto pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

O único alvo do fluxo foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 136,5 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs de ether, por sua vez, o fluxo foi positivo em US$ 36,7 milhões.

Mercado “ignora” alta do petróleo

Em relatório, a consultoria Vault Capital destaca que é “intrigante” a sustentação de preços do bitcoin enquanto a guerra no Oriente Médio prossegue e o petróleo continua sendo impactado.

“Se o petróleo estivesse estável em preços pré-conflito, a sustentação dos preços seria coerente. Não é o caso. Por isso, essa semana precisa entregar a confirmação acima do fechamento anterior, para entendermos se essa dinâmica de preço se sustenta ou se o mercado está simplesmente ignorando uma conta que vai chegar”, alerta Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Usando análise técnica, o especialista diz que os investidores devem ficar atentos a movimentações do bitcoin rumo aos US$ 65,5 mil. Se a resistência dos vendedores nessa região for rompida, a criptomoeda pode buscar os patamares de US$ 66 mil até US$ 70 mil.

“É um fechamento otimista, mas precisamos de confirmação para validar. A régua de baixo é objetiva: se o bitcoin perder os US$ 64.259, vejo caminho livre até US$ 62 mil”, afirma.

Gil Herrera, diretor de estratégia e operações da corretora Bitget para a América Latina, concorda que a região de US$ 65 mil a US$ 65,5 mil é a principal resistência do bitcoin no momento.

“Um rompimento consistente acima desse intervalo pode abrir espaço para uma extensão do movimento de recuperação em direção à faixa entre US$ 67 mil e US$ 68 mil”, prevê.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok