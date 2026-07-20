Real Time, Gerp e Datafolha: quais serão as próximas pesquisas para presidente?

A nova semana será marcada pela divulgação de quatro pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 49 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 25.

As quatro pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Real Time Big Data, Indexa, Gerp e Datafolha.

Os resultados das pesquisas Real Time Big Data e Indexa devem ser divulgados na terça-feira, 21. Já na quarta, 22, é a vez da Gerp. Por fim, o instituto Datafolha deve publicar seu levantamento na sexta, 24.

Nos levantamentos estaduais, os institutos AtlasIntel e Paraná Pesquisas são alguns que divulgarão pesquisas sobre diversos estados brasileiros.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.