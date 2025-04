O BBB 25 está passando por um momento polêmico envolvendo Maike e Renata. Na noite de ontem, durante uma confraternização entre os brothers Maike foi advertido pela produção do programa por comportamentos inadequados em relação à bailarina, incluindo puxar seu cabelo e morder seu braço, apesar de Renata ter pedido para parar várias vezes.

Maike pode sair no Paredão de hoje?

Entre os comportamentos que causaram desconforto, estão o momento que o brother diz: "Eu quero você" enquanto puxa o cabelo da sister. Essa situação gerou grande indignação nas redes sociais, com muitos pedindo a expulsão de Maike do reality show.

MAIKE TEM QUE SER EXPULSO DO PROGRAMA!!! ele puxou o cabelo da Renata, mordeu, e ficou se aproximando toda hora mesmo ela mandando pra parar! Outros participantes saíram por menos ! #foramaike pic.twitter.com/CaLouqmhGk — ely duprat (@cintilantinha) April 10, 2025

Como o BBB trata essas situações:

Investigação interna: quando ocorre um incidente, a produção do BBB realiza uma investigação interna para avaliar a gravidade do ocorrido e decidir sobre a expulsão do participante.

Expulsão imediata: se o comportamento for considerado inaceitável, o participante é expulso imediatamente. Isso aconteceu com Cara de Sapato, MC Guimê e Wanessa Camargo, entre outros.

Perda de prêmios: os participantes expulsos perdem todos os prêmios e vantagens conquistados durante o programa. Além disso, eles não participam de eventos promocionais da emissora após a expulsão.

Repercussão pública: esses incidentes geralmente geram grande debate nas redes sociais e podem levar a consequências legais.

Internautas ainda questionam o motivo de Maike ainda não ter sido expulso e comparam a situação com expulsões anteriores.

por que isso aqui foi motivo de expulsão e o que o maike tá fazendo também não é? O MAIKE PRECISA SER EXPULSO pic.twitter.com/Mo97THUZ1e — bibis. 🦩 (@purposry) April 10, 2025

No caso de Maike, a situação é tensa. Na noite desta quinta-feira, acontece um Paredão entre Maike, Vinicius e Renata e as enquetes indicam que ele está próximo de ser eliminado, com mais de 50% dos votos. A hashtag "Fora Maike" ganhou força nas redes sociais, refletindo a indignação do público com suas atitudes. A permanência de Renata parece garantida, enquanto a disputa entre Maike e Vinícius segue incerta

Expulsões recentes no BBB: