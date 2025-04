Quem sai do BBB 25 hoje? Brothers tem empate no Paredão desta reta final

Sites: Maike com 48,81% x Renata com 7,12% x Vinicius com 46,08%

YouTube: Maike com 38,83% x Renata com 8,52% x Vinicius com 54,65%

Twitter: Maike com 61,95% x Renata com 7,17% x Vinicius com 30,89%

Outras redes: Maike com 49,25% x Renata com 8,37% x Vinicius com 42,38%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e outras redes): Maike com 46,21% x Renata com 7,63% x Vinicius com 46,16%