Por que o Brooklin está redefinindo o mercado imobiliário de luxo em SP

Especialista revela como as fachadas ativas e o urbanismo planejado ditam os novos rumos do desenvolvimento imobiliário em São Paulo (Rubens Chaves/Divulgação)
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Publicado em 15 de maio de 2026 às 17h00.
Última atualização em 15 de maio de 2026 às 17h39.
Por Rodrigo Lucas Tarabori*
Por muito tempo, a imagem do Brooklin esteve quase que exclusivamente associada ao intenso fluxo corporativo da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e à dinâmica acelerada da Marginal Pinheiros.
No entanto, uma observação mais atenta às dinâmicas urbanas de São Paulo revela que o bairro passa por uma revolução silenciosa.
O Brooklin esconde um trunfo valioso e cada vez mais raro na capital paulista: sua topografia plana. É justamente essa característica geográfica que tem permitido o resgate do urbanismo caminhável na região.
Essa mudança está transformando a possibilidade de resolver a vida a pé no mais novo artigo de luxo contemporâneo.
Com o acesso facilitado a parques, uma rede crescente de restaurantes de alta gastronomia e comércios locais pujantes, não é exagero afirmar que o bairro desponta com o potencial de ser a “nova Moema”.
A qualidade de vida que antes os paulistanos buscavam em bairros vizinhos agora se consolida nas ruas do próprio Brooklin, atraindo uma nova demanda que prioriza o bem-estar e a conveniência.
A localização também favorece o bairro, que fica a apenas dez minutos da Faria Lima, tem fácil acesso às principais vias da cidade e ao Aeroporto de Congonhas, além de contar com infraestrutura completa de serviços, bons colégios e clubes de surfe nos arredores.
Para compreender essa transição, é preciso olhar para a forma como a cidade se desenvolve. Bairros nobres e tradicionalmente consolidados, a exemplo dos Jardins, possuem hoje pouca margem para reinvenção arquitetônica.
O Brooklin, por outro lado, apresenta-se como uma tela em branco com um imenso potencial de transformação urbana.
A região vive um momento ímpar, atuando como um verdadeiro "canteiro de obras" onde a renovação não se dá apenas em lotes isolados, mas engloba quarteirões inteiros.
Essa transformação em larga escala abre caminho para a implementação de um novo ecossistema no nível da rua, fortemente ancorado no conceito de fachadas ativas.
A verticalização da cidade é uma resposta natural ao seu próprio crescimento e à necessidade de eficiência no uso do solo.
Contudo, o verdadeiro valor dessa densidade surge quando os novos projetos arquitetônicos passam a dialogar com o entorno, gerando mais vitalidade e qualidade de vida para a vizinhança.
Ao unir a facilidade de circulação de um bairro plano com um urbanismo inteligente e planejado em blocos, o Brooklin dita os novos rumos do mercado de alto padrão.
Mais do que um polo de valorização, a região consolida-se hoje como o grande laboratório de desenvolvimento urbano de São Paulo para a próxima década.
*Rodrigo Lucas Tarabori é sócio e diretor da Nortis.