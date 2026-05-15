Por que o Brooklin está redefinindo o mercado imobiliário de luxo em SP

Por Rodrigo Lucas Tarabori*

Por muito tempo, a imagem do Brooklin esteve quase que exclusivamente associada ao intenso fluxo corporativo da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e à dinâmica acelerada da Marginal Pinheiros.

No entanto, uma observação mais atenta às dinâmicas urbanas de São Paulo revela que o bairro passa por uma revolução silenciosa.

O Brooklin esconde um trunfo valioso e cada vez mais raro na capital paulista: sua topografia plana. É justamente essa característica geográfica que tem permitido o resgate do urbanismo caminhável na região.

O trunfo da topografia plana e o novo artigo de luxo

Essa mudança está transformando a possibilidade de resolver a vida a pé no mais novo artigo de luxo contemporâneo.

Com o acesso facilitado a parques, uma rede crescente de restaurantes de alta gastronomia e comércios locais pujantes, não é exagero afirmar que o bairro desponta com o potencial de ser a “nova Moema”.

A qualidade de vida que antes os paulistanos buscavam em bairros vizinhos agora se consolida nas ruas do próprio Brooklin, atraindo uma nova demanda que prioriza o bem-estar e a conveniência.

A localização também favorece o bairro, que fica a apenas dez minutos da Faria Lima, tem fácil acesso às principais vias da cidade e ao Aeroporto de Congonhas, além de contar com infraestrutura completa de serviços, bons colégios e clubes de surfe nos arredores.

O Brooklin como laboratório de transformação urbana

Para compreender essa transição, é preciso olhar para a forma como a cidade se desenvolve. Bairros nobres e tradicionalmente consolidados, a exemplo dos Jardins, possuem hoje pouca margem para reinvenção arquitetônica.

O Brooklin, por outro lado, apresenta-se como uma tela em branco com um imenso potencial de transformação urbana.

A região vive um momento ímpar, atuando como um verdadeiro "canteiro de obras" onde a renovação não se dá apenas em lotes isolados, mas engloba quarteirões inteiros.

Fachadas ativas e o futuro do mercado de alto padrão

Essa transformação em larga escala abre caminho para a implementação de um novo ecossistema no nível da rua, fortemente ancorado no conceito de fachadas ativas.

A verticalização da cidade é uma resposta natural ao seu próprio crescimento e à necessidade de eficiência no uso do solo.

Contudo, o verdadeiro valor dessa densidade surge quando os novos projetos arquitetônicos passam a dialogar com o entorno, gerando mais vitalidade e qualidade de vida para a vizinhança.

Ao unir a facilidade de circulação de um bairro plano com um urbanismo inteligente e planejado em blocos, o Brooklin dita os novos rumos do mercado de alto padrão.

Mais do que um polo de valorização, a região consolida-se hoje como o grande laboratório de desenvolvimento urbano de São Paulo para a próxima década.

*Rodrigo Lucas Tarabori é sócio e diretor da Nortis.