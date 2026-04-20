Madonna tem roupas roubadas no Coachella e oferece recompensa

Madonna informou nesta segunda-feira, por meio de seu perfil no Instagram, que o figurino usado por ela no Coachella 2026 desapareceu após o festival. A cantora utilizou a ferramenta Stories para explicar que as peças faziam parte de seu acervo pessoal e haviam sido retiradas especialmente para sua participação surpresa no show de Sabrina Carpenter.

O espartilho, a jaqueta e o vestido usados por Madonna datam do período de lançamento do álbum Confessions on a Dancefloor, de 2005. O disco foi apresentado pela primeira vez ao público norte-americano durante o Coachella de 2006. Segundo a artista, o uso das roupas integrou uma ação de caráter nostálgico, ligada à preparação para o lançamento de Confessions II.

Na publicação, Madonna comentou a experiência no festival e relatou a perda das peças. “Ainda estou nas nuvens desde a noite de sexta no Coachella. Obrigada à Sabrina e a todos que tornaram isso possível. Trazer Confessions II de volta para onde tudo começou foi uma emoção enorme. Esse momento de ciclo completo foi maravilhoso até eu descobrir que as peças vintage que eu usei desapareceram — meu figurino que foi retirado do meu acervo pessoal: jaqueta, espartilho, vestido e todas as outras vestimentas”, escreveu.

A cantora ressaltou o valor simbólico do figurino e afirmou que outros itens do mesmo período também sumiram. “Estas não são apenas roupas, elas são parte da minha história”, declarou.

Madonna ainda fez um apelo para a devolução das peças e ofereceu uma recompensa financeira a quem colaborar com a recuperação do figurino. “Estou esperando e rezando para que alguma alma bondosa encontre esses itens e entre em contato com a minha equipe em infomaverick2026@gmail.com. Estou oferecendo uma recompensa pelo retorno seguro deles. Obrigada, de todo o meu coração”, completou.

Após Coachella com Sabrina Carpenter, Madonna vai voltar a fazer shows?

A possibilidade de Madonna retornar aos palcos em turnê ainda não está definida. A afirmação foi feita por seu empresário, Guy Oseary, durante evento em Los Angeles no último sábado, 18. Ao ser questionado por jornalistas sobre uma nova turnê, ele afirmou que “não tem certeza ainda.”

Em seguida, ao comentar sobre o desejo de ver a artista novamente na estrada, ele disse que quer vê-la feliz.

Após a repercussão, Oseary tranquilizou os fãs nas redes sociais: “é claro que ela fará turnê novamente. Ela quer compartilhar sua música com seus fãs. Ainda não há planos definidos. Aguardem”.