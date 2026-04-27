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Madonna faz aparição surpresa em clube LGBTQ+ e canta nova música; veja vídeo

Cantora participou de evento fechado em Los Angeles e cantou sucesso de 2005

Madonna: cantora faz apresentação surpresa em clube LGBTQ+ em Los Angeles. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)

Madonna: cantora faz apresentação surpresa em clube LGBTQ+ em Los Angeles. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 06h52.

Madonna fez uma aparição surpresa na noite de sábado no The Abbey, bar e casa noturna LGBTQIA+ em Los Angeles, durante o evento fechado “Club Confessions Los Angeles”.

A apresentação ocorreu por volta de 1h da manhã de domingo e incluiu um set com músicas inéditas e faixas clássicas da artista.

A festa contou com DJs como Stuart Price, responsável pelos álbuns da série “Confessions”, além de Romy e Mez Monty. O evento também celebrou o aniversário de Tristan Schukraft, dono do clube.

A artista cantou ao vivo enquanto Price tocava “I Feel So Free”, single do próximo álbum Confessions II, previsto para 3 de julho e anunciado como

sequência de Confessions on a Dance Floor.

A apresentação atraiu uma série de nomes conhecidos, incluindo Addison Rae, Lily Allen, Julia Fox, além de participantes de RuPaul’s Drag Race, como Symone e Eureka. Segundo a Variety, também foram vistos no local Sam Asghari e Tori Spelling.

Um dos momentos que ganhou repercussão online envolveu Addison Rae, que tentou animar o público ao microfone antes de Madonna retomar o controle da apresentação.

Lançamento de álbum

O show incluiu ainda a execução de “Hung Up”, um dos principais sucessos da fase “Confessions”, lançado em 2005, que gerou forte reação do público presente. A apresentação teve cerca de 30 minutos e foi encerrada com uma homenagem ao aniversariante da noite.

A aparição ocorre pouco mais de uma semana após Madonna participar do show de Sabrina Carpenter no Coachella.

O novo álbum Confessions II marca mais um movimento da artista para reativar uma das fases mais bem-sucedidas de sua carreira. Segundo seu empresário, Guy Oseary, há planos para uma nova turnê, embora o cronograma ainda não tenha sido definido.

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