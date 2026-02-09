Drake perde aposta de R$ 5,2 milhões no Super Bowl LX

O rapper Drake perdeu uma aposta de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) ao apostar na vitória do New England Patriots no Super Bowl LX, disputado neste domingo, 8, em Santa Clara, na Califórnia. A equipe foi derrotada pelo Seattle Seahawks por 29 a 13.

Na véspera da decisão, Drake publicou em seu perfil no Instagram uma imagem do comprovante da aposta, feita por meio da plataforma Stake, acompanhada da frase “Bet against me if you dare” ("aposte contra mim se você tem coragem", em tradução literal). Caso os Patriots vencessem, o retorno estimado seria de cerca de US$ 2,95 milhões.

Os Patriots entraram em campo como azarões contra os Seahawks. No entanto, a defesa de Seattle se impôs durante a partida e neutralizou o ataque liderado pelo quarterback Drake Maye, garantindo o título da franquia.

Com o resultado, a aposta do artista não gerou retorno financeiro e reacendeu nas redes sociais as menções à chamada “maldição de Drake”, uma superstição popular segundo a qual times ou atletas apoiados publicamente pelo rapper costumam ser derrotados.

“Maldição de Drake”

A associação entre Drake e derrotas esportivas voltou a ganhar força após o Super Bowl. Internautas atribuíram simbolicamente a derrota dos Patriots ao apoio do rapper, que já esteve ligado a apostas e manifestações públicas envolvendo outros eventos esportivos de grande visibilidade.

Apesar da repercussão, não há qualquer base factual que sustente a ideia da “maldição”. Ao longo dos anos, Drake acumulou tanto vitórias quanto perdas em apostas esportivas de alto valor.

Até o momento, o artista não se pronunciou publicamente sobre o resultado do Super Bowl LX ou sobre a aposta perdida.