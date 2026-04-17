Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Coachella 2026: horários e onde assistir aos shows desta sexta-feira, 17 de abril

Hoje, a programação inclui artistas como Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Blood Orange e Moby

Coachella 2026: veja a programação dos shows desta sexta-feira (Kevin Mazur/Getty Images)

Coachella 2026: veja a programação dos shows desta sexta-feira (Kevin Mazur/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15h24.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

O Coachella 2026 inicia, nesta sexta-feira, 17 de abril, seu segundo fim de semana com uma nova rodada de apresentações e transmissão ampliada para o público global.

O festival, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, reúne artistas consolidados e nomes em ascensão no cenário musical. A edição deste ano mantém a diversidade de gêneros como eixo da programação, com atrações que vão do pop ao eletrônico e ao rock.

Coachella 2026: veja horários e onde assistir aos shows do 2º fim de semana

Na abertura da programação, Sabrina Carpenter aparece como principal destaque da sexta-feira. A artista, que esteve recentemente no Brasil como headliner do Lollapalooza, lidera a noite após uma apresentação no primeiro fim de semana. Outros nomes confirmados incluem The xx, em turnê de reunião, Turnstile, Devo, Moby e KATSEYE, além de Teddy Swims.

O sábado concentra mudanças de última hora na programação. Kacey Musgraves foi incluída como atração surpresa em horário antecipado. A noite segue com apresentações de The Strokes e Justin Bieber, que retorna após um show com elementos simplificados e interação com a transmissão digital. Também estão previstos artistas como Geese, Royel Otis, Alex G, Addison Rae, SOMBR, PinkPantheress, David Byrne e Interpol.

O encerramento do Coachella tem Karol G como atração principal. A programação inclui artistas de diferentes gerações e estilos, como Iggy Pop, Black Flag, Suicidal Tendencies e Röyksopp. O line-up também incorpora nomes mais recentes, entre eles Wet Leg, Little Simz, Oklou, FKA twigs, CLIPSE, Foster the People e Laufey.

Confira a programação desta sexta-feira, 17 de abril

Coachella Stage

  • Jaqck Glam: 20:10 – 21:10
  • Teddy Swims: 21:20 – 22:10
  • The xx: 23:00 – 23:55
  • Sabrina Carpenter: 01:00 – 02:40
  • Anyma: 04:00

Outdoor Theatre

  • Jeremiah Red: 18:50 – 19:50
  • Dabeull: 20:00 – 20:50
  • Lykke Li: 21:20 – 22:10
  • Dijon: 22:40 – 23:30
  • Turnstile: 00:05 – 01:00
  • Disclosure: 02:40 – 03:55

Sahara

  • Bad Gal Gali: 18:30 – 19:35
  • Youna: 19:45 – 20:35
  • HUGEL: 20:50 – 21:50
  • Marlon Hoffstadt: 22:15 – 23:15
  • KATSEYE: 00:00 – 00:45
  • Levity: 01:15 – 02:20
  • Swae Lee: 02:50 – 03:40
  • Sexyy Red: 04:05 – 04:55

Mojave

  • Central Cee: 21:30 – 22:15
  • Devo: 22:45 – 23:40
  • Moby: 00:10 – 01:00
  • Ethel Cain: 02:45 – 03:35
  • Blood Orange: 04:00 – 04:55

Como assistir aos shows do Coachella?

Pela primeira vez, os sete palcos do Coachella terão transmissão simultânea e gratuita pelo YouTube, plataforma de vídeo, permitindo acesso integral ao público fora dos Estados Unidos. A medida amplia o alcance do festival, historicamente limitado pela barreira geográfica e pelo custo de deslocamento.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaShows-de-música

Mais de Pop

BBB 26: Ana Paula e Milena divergem sobre estratégia na reta final

Racha nos Eternos do BBB? Bronca de Juliano em Milena expõe quebra de confiança

Globo já negocia renovação do BBB até 2030

Azedou o clima? Iron Maiden não irá à cerimônia do Hall da Fama do Rock

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Por que gigantes dos chips estão financiando a revolução dos carros autônomos?

Pop

BBB 26: Ana Paula e Milena divergem sobre estratégia na reta final

Um conteúdo Bússola

Opinião: IA pode acelerar, mas CX de alta performance depende de humanos

Casual

Ronaldo lança clube de tênis de luxo com títulos de R$ 1 milhão