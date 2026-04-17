Coachella 2026: horários e onde assistir aos shows desta sexta-feira, 17 de abril

O Coachella 2026 inicia, nesta sexta-feira, 17 de abril, seu segundo fim de semana com uma nova rodada de apresentações e transmissão ampliada para o público global.

O festival, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, reúne artistas consolidados e nomes em ascensão no cenário musical. A edição deste ano mantém a diversidade de gêneros como eixo da programação, com atrações que vão do pop ao eletrônico e ao rock.

Na abertura da programação, Sabrina Carpenter aparece como principal destaque da sexta-feira. A artista, que esteve recentemente no Brasil como headliner do Lollapalooza, lidera a noite após uma apresentação no primeiro fim de semana. Outros nomes confirmados incluem The xx, em turnê de reunião, Turnstile, Devo, Moby e KATSEYE, além de Teddy Swims.

O sábado concentra mudanças de última hora na programação. Kacey Musgraves foi incluída como atração surpresa em horário antecipado. A noite segue com apresentações de The Strokes e Justin Bieber, que retorna após um show com elementos simplificados e interação com a transmissão digital. Também estão previstos artistas como Geese, Royel Otis, Alex G, Addison Rae, SOMBR, PinkPantheress, David Byrne e Interpol.

O encerramento do Coachella tem Karol G como atração principal. A programação inclui artistas de diferentes gerações e estilos, como Iggy Pop, Black Flag, Suicidal Tendencies e Röyksopp. O line-up também incorpora nomes mais recentes, entre eles Wet Leg, Little Simz, Oklou, FKA twigs, CLIPSE, Foster the People e Laufey.

Confira a programação desta sexta-feira, 17 de abril

Coachella Stage

Jaqck Glam: 20:10 – 21:10

Teddy Swims: 21:20 – 22:10

The xx: 23:00 – 23:55

Sabrina Carpenter: 01:00 – 02:40

Anyma: 04:00

Outdoor Theatre

Jeremiah Red: 18:50 – 19:50

Dabeull: 20:00 – 20:50

Lykke Li: 21:20 – 22:10

Dijon: 22:40 – 23:30

Turnstile: 00:05 – 01:00

Disclosure: 02:40 – 03:55

Sahara

Bad Gal Gali: 18:30 – 19:35

Youna: 19:45 – 20:35

HUGEL: 20:50 – 21:50

Marlon Hoffstadt: 22:15 – 23:15

KATSEYE: 00:00 – 00:45

Levity: 01:15 – 02:20

Swae Lee: 02:50 – 03:40

Sexyy Red: 04:05 – 04:55

Mojave

Central Cee: 21:30 – 22:15

Devo: 22:45 – 23:40

Moby: 00:10 – 01:00

Ethel Cain: 02:45 – 03:35

Blood Orange: 04:00 – 04:55

Como assistir aos shows do Coachella?

Pela primeira vez, os sete palcos do Coachella terão transmissão simultânea e gratuita pelo YouTube, plataforma de vídeo, permitindo acesso integral ao público fora dos Estados Unidos. A medida amplia o alcance do festival, historicamente limitado pela barreira geográfica e pelo custo de deslocamento.