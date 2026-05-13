Macaulay Culkin relembra morte de Catherine O’Hara: ‘Foi cedo demais’

O ator Macaulay Culkin revelou que a morte da atriz Catherine O’Hara, em janeiro deste ano, o abalou profundamente. Ele disse que sentia ainda havia muito a compartilhar com a colega de elenco.

Em entrevista à revista Gentleman’s Journal, o ator afirmou que sentia que “devia um favor” à atriz, que interpretou sua mãe nos filmes “Esqueceram de Mim” e “Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York”.

“Quando Catherine morreu em janeiro, isso me atingiu. Me atingiu bastante, porque foi cedo demais”, disse Culkin. “Senti que ainda tínhamos muita coisa pela frente.”

O’Hara morreu em 30 de janeiro, aos 71 anos, em decorrência de uma embolia pulmonar, tendo câncer como condição subjacente.

Os dois haviam se reencontrado publicamente em dezembro de 2023, quando Culkin recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Na ocasião, a atriz fez um discurso emocionado em homenagem ao colega, que chorou durante a cerimônia.

Após a morte da atriz, Culkin publicou uma homenagem nas redes sociais: “Mamãe. Achei que tínhamos tempo. Eu queria mais.”