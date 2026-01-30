Catherine O’Hara: relembre os principais filmes e séries da atriz

A atriz Catherine O’Hara, conhecida por uma carreira que atravessou cinema, televisão e dublagem, morreu nesta sexta-feira, 30, aos 71 anos. A informação foi confirmada pelo empresário da artista à revista People e ao portal TMZ.

Ao longo da carreira, O’Hara transitou com naturalidade entre cinema, TV e animação, colaborando com diretores como Tim Burton e se consolidando como uma das grandes intérpretes da comédia contemporânea.

A seguir, veja os principais filmes e séries que marcaram a carreira da atriz.

“Esqueceram de Mim” (1990)

No clássico natalino, O’Hara interpretou Kate McCallister, a mãe que enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar para casa após deixar o filho sozinho. A atuação combinou desespero, humor e afeto, ajudando a transformar o filme em um fenômeno global dos anos 1990.

“Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York” (1992)

Na sequência, a atriz retomou Kate McCallister em uma história que repete o erro da família, agora em Nova York. Mesmo em um roteiro semelhante ao original, O’Hara manteve a força emocional da personagem e reforçou sua popularidade junto ao público.

“Os Fantasmas Se Divertem” (1988)

Dirigido por Tim Burton, o filme apresentou O’Hara como Delia Deetz, uma artista excêntrica e exagerada. A personagem roubou cenas com humor ácido e estética marcante, tornando-se um dos papéis mais lembrados da filmografia da atriz.

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice” (2024)

Décadas depois, O’Hara voltou ao papel de Delia Deetz na continuação do sucesso dos anos 1980. A atriz preservou os traços extravagantes da personagem e acrescentou uma camada mais emocional à relação com a enteada Lydia, interpretada por Winona Ryder.

“Schitt’s Creek” (2015–2020)

Na série de comédia, O’Hara viveu Moira Rose, uma ex-socialite forçada a recomeçar a vida em uma pequena cidade. O papel se tornou o mais icônico de sua carreira e lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Emmy de 2020.

“The Last of Us” (2023)

Na adaptação do jogo para a TV, O’Hara interpreta a terapeuta Gail, em papel que ampliou sua presença para além da comédia.

“The Studio” (2024)

Na série ambientada nos bastidores de Hollywood, a atriz interpretou Patty Leigh, uma poderosa produtora inspirada em figuras reais da indústria.

“O Estranho Mundo de Jack” (1993)

Como dubladora de Sally, O’Hara emprestou voz e sensibilidade a uma das personagens mais queridas da animação em stop-motion. O trabalho reforçou sua relevância também no cinema animado.

“Frankenweenie” (2012)

Na animação dirigida por Tim Burton, a atriz dublou a Sra. Frankenstein, mãe compreensiva do protagonista. A interpretação destacou sua habilidade vocal e a recorrente parceria com o diretor.