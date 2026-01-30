Catherine O’Hara, atriz de Hollywood, morre aos 71 anos

Catherine O'Hara: atriz participou da série 'The Studio', da Apple TV+ (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15h40.
Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 15h45.
A atriz Catherine O’Hara, reconhecida pelos papéis em Esqueceram de Mim e, mais recentemente, nas séries The Studio e The Last of Us, morreu nesta sexta-feira, 30, aos 71 anos.
A informação foi confirmada pelo empresário da artista à revista People e ao portal TMZ. O'Hara encerra uma trajetória de mais de cinco décadas em frente às telas, marcada pelo domínio do timing cômico e por personagens que se tornaram pilares do cinema e da TV.
Mais atualizações em breve.