Catherine O’Hara, atriz de Hollywood, morre aos 71 anos

Reconhecida por papéis em 'Esqueceram de Mim' 'The Studio' e 'The Last of Us', artista teve carreira recheada de prêmios

Catherine O'Hara: atriz participou da série 'The Studio', da Apple TV+ (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15h40.

Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 15h45.

A atriz Catherine O’Hara, reconhecida pelos papéis em Esqueceram de Mim e, mais recentemente, nas séries The Studio e The Last of Us, morreu nesta sexta-feira, 30, aos 71 anos.

A informação foi confirmada pelo empresário da artista à revista People e ao portal TMZ. O'Hara encerra uma trajetória de mais de cinco décadas em frente às telas, marcada pelo domínio do timing cômico e por personagens que se tornaram pilares do cinema e da TV.

Mais atualizações em breve.

