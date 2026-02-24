Lollapalooza 2026: veja horários e palcos de cada show no festival

A organização do Lollapalooza Brasil 2026 divulgou a grade completa de horários e a divisão dos artistas por palcos para a edição deste ano, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, com início dos shows ao meio-dia.

A programação reúne mais de 70 atrações distribuídas entre os palcos Budweiser, Samsung Galaxy, Flying Fish e Perry’s by Fiat.

Os horários podem sofrer alterações até a data do evento, e as atualizações oficiais serão divulgadas pelos canais do festival.

Sexta-feira, 20: horários e palcos dos shows

No primeiro dia de festival, a programação começa ao meio-dia e segue até a noite, com destaque para o encerramento no Palco Budweiser.

Palco Budweiser

12h45 – Stefanie

14h45 – Negra Li

16h55 – Blood Orange

19h05 – Doechii

21h30 – Sabrina Carpenter

Palco Samsung Galaxy

12h00 – 89 FM

13h40 – Terraplana

15h50 – Viagra Boys

18h00 – Interpol

20h10 – Deftones

Palco Flying Fish

12h45 – Worst

14h45 – Scalene

16h55 – Ruel

19h05 – Men I Trust

21h30 – Edson Gomes

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Camila Jun

13h00 – Bruna Strait

14h15 – Atkô

15h30 – Aline Rocha

16h45 – Horsegirl

18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)

19h15 – Bunt.

20h30 – Ben Böhmer

22h15 – Kygo

Sábado, 21: horários e palcos dos shows

O segundo dia reúne atrações de diferentes gêneros e encerra com show no Palco Budweiser.

Palco Budweiser

12h45 – Jadsa

14h45 – Agnes Nunes

16h55 – Marina

19h05 – Lewis Capaldi

21h30 – Chappell Roan

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Hurricanes

13h40 – Varanda

15h50 – Foto em Grupo

18h00 – Cypress Hill

20h10 – Skrillex

Palco Flying Fish

12h45 – Artur Menezes

14h45 – Cidade Dormitório

16h55 – The Warning

19h05 – TV Girl

21h30 – Riize

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Blackat

13h00 – Marcelin O Brabo

14h15 – Crizin da Z.O.

15h30 – Febre90s

16h45 – N.I.N.A

18h00 – Hamdi

19h15 – 2hollis (Romulas)

20h30 – Mu540

22h00 – Brutalismus 3000

Domingo, 22: horários e palcos dos shows

O último dia termina com apresentações nos quatro palcos até a noite.

Palco Budweiser

12h45 – Papisa

14h45 – Mundo Livre S/A

16h55 – Djo

19h05 – Turnstile

21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug

13h40 – Nina Maia

15h50 – Royel Otis

18h00 – Addison Rae

20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu

14h45 – Oruã

16h55 – Balu Brigada

19h05 – FBC

21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante

13h00 – Entropia

14h00 – Analu

15h15 – Alirio

16h30 – Idlibra

17h45 – Zopelar

19h00 – RØZ

20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

21h45 – Peggy Gou