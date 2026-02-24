Lollapalooza 2026: veja horários e palcos de cada show no festival

Repórter
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12h29.
Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 12h32.
A organização do Lollapalooza Brasil 2026 divulgou a grade completa de horários e a divisão dos artistas por palcos para a edição deste ano, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Os portões abrem às 11h, com início dos shows ao meio-dia.
A programação reúne mais de 70 atrações distribuídas entre os palcos Budweiser, Samsung Galaxy, Flying Fish e Perry’s by Fiat.
Os horários podem sofrer alterações até a data do evento, e as atualizações oficiais serão divulgadas pelos canais do festival.
No primeiro dia de festival, a programação começa ao meio-dia e segue até a noite, com destaque para o encerramento no Palco Budweiser.
12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter
12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones
12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes
12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkô
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegirl
18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo
O segundo dia reúne atrações de diferentes gêneros e encerra com show no Palco Budweiser.
12h45 – Jadsa
14h45 – Agnes Nunes
16h55 – Marina
19h05 – Lewis Capaldi
21h30 – Chappell Roan
12h00 – Hurricanes
13h40 – Varanda
15h50 – Foto em Grupo
18h00 – Cypress Hill
20h10 – Skrillex
12h45 – Artur Menezes
14h45 – Cidade Dormitório
16h55 – The Warning
19h05 – TV Girl
21h30 – Riize
12h00 – Blackat
13h00 – Marcelin O Brabo
14h15 – Crizin da Z.O.
15h30 – Febre90s
16h45 – N.I.N.A
18h00 – Hamdi
19h15 – 2hollis (Romulas)
20h30 – Mu540
22h00 – Brutalismus 3000
O último dia termina com apresentações nos quatro palcos até a noite.
12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator
12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde
12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye
12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou