Lollapalooza 2026: veja horários e palcos de cada show no festival

Festival acontece de 20 a 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12h29.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 12h32.

A organização do Lollapalooza Brasil 2026 divulgou a grade completa de horários e a divisão dos artistas por palcos para a edição deste ano, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, com início dos shows ao meio-dia.

A programação reúne mais de 70 atrações distribuídas entre os palcos Budweiser, Samsung Galaxy, Flying Fish e Perry’s by Fiat.

Os horários podem sofrer alterações até a data do evento, e as atualizações oficiais serão divulgadas pelos canais do festival.

Sexta-feira, 20: horários e palcos dos shows

No primeiro dia de festival, a programação começa ao meio-dia e segue até a noite, com destaque para o encerramento no Palco Budweiser.

Palco Budweiser

12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter

Palco Samsung Galaxy

12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones

Palco Flying Fish

12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkô
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegirl
18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo

Sábado, 21: horários e palcos dos shows

O segundo dia reúne atrações de diferentes gêneros e encerra com show no Palco Budweiser.

Palco Budweiser

12h45 – Jadsa
14h45 – Agnes Nunes
16h55 – Marina
19h05 – Lewis Capaldi
21h30 – Chappell Roan

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Hurricanes
13h40 – Varanda
15h50 – Foto em Grupo
18h00 – Cypress Hill
20h10 – Skrillex

Palco Flying Fish

12h45 – Artur Menezes
14h45 – Cidade Dormitório
16h55 – The Warning
19h05 – TV Girl
21h30 – Riize

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Blackat
13h00 – Marcelin O Brabo
14h15 – Crizin da Z.O.
15h30 – Febre90s
16h45 – N.I.N.A
18h00 – Hamdi
19h15 – 2hollis (Romulas)
20h30 – Mu540
22h00 – Brutalismus 3000

Domingo, 22: horários e palcos dos shows

O último dia termina com apresentações nos quatro palcos até a noite.

Palco Budweiser

12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou

