Lollapalooza 2026: o que pode e o que não pode levar ao festival?

O Lollapalooza Brasil 2026 começa nesta sexta-feira, 20, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e quem vai acompanhar o festival deve ficar atento às regras sobre o que pode levar e o que não pode levar ao evento. A organização estabelece limites de itens e restrições de segurança que impactam a entrada do público, incluindo alimentos, objetos pessoais e equipamentos.

As regras determinam quais itens são permitidos e quais são proibidos na entrada. O descumprimento pode levar ao descarte dos objetos durante a revista.

O que pode levar no Lollapalooza 2026?

Cada pessoa pode entrar no Lollapalooza com até cinco itens alimentares, desde que estejam dentro das regras definidas. Entre os permitidos estão:

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas e barras de cereal

Frutas cortadas em embalagem transparente e não rígida (tipo zip lock)

Sanduíches em embalagem transparente e não rígida

Mochilas ou bolsas pequenas

Capa de chuva

Protetor solar e protetor labial

Óculos escuros, boné ou chapéu

Cangas ou toalhas

Câmeras não profissionais, sem lente destacável

Itens pessoais, como documento com foto e celular, são necessários para acesso e permanência no evento.

O que não pode levar no Lollapalooza 2026?

A lista de restrições inclui objetos que possam representar risco à segurança ou dificultar a operação do evento. Entre os itens proibidos estão:

Garrafas rígidas de qualquer material

rígidas de qualquer material Embalagens com tampa, como potes plásticos

Copos térmicos, latas e recipientes rígidos

Bebidas em qualquer tipo de embalagem

Objetos de vidro, metal ou plástico rígido

Perfumes, cosméticos e desodorantes

Guarda-chuvas

Cadeiras, bancos e capacetes

Objetos cortantes ou perfurantes, como facas, tesouras e canivetes

Fogos de artifício e materiais inflamáveis

Sprays e aerossóis

Bastões de selfie

Equipamentos profissionais de foto e vídeo

Drones e dispositivos voadores

Skates, bicicletas ou outros veículos

Coolers, isopores e recipientes de armazenamento

Substâncias ilícitas ou tóxicas

Itens destinados à venda ou que representem risco também podem ser barrados na entrada.

Qual é o limite de alimentos no festival?

O festival permite a entrada de até cinco alimentos por pessoa. Os produtos devem estar lacrados ou acondicionados em embalagens transparentes e não rígidas. Quantidades acima do limite podem ser descartadas durante a inspeção.

A entrada inclui revista pessoal, e itens não autorizados não são devolvidos.

Quais cuidados ajudam na entrada e no transporte?

A recomendação é levar apenas o necessário para facilitar o acesso e a circulação entre os palcos. Bolsas menores ajudam a agilizar a entrada e reduzem a necessidade de carregamento durante o evento.

Para quem utiliza transporte oficial, como o Lolla Transfer, não é permitido deixar pertences nos veículos, que não funcionam como guarda-volumes. O festival disponibiliza lockers pagos dentro do autódromo.

Também é indicado chegar com antecedência para embarque no retorno, que ocorre em horários programados ao fim dos shows.