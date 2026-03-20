Lollapalooza 2026: o que pode e o que não pode levar ao festival?

Lollapalooza: festival de música acontece entre os dias 20 e 22 de março ( Daniel Deák/ SPTuris)
Redatora
Publicado em 20 de março de 2026 às 06h00.
O Lollapalooza Brasil 2026 começa nesta sexta-feira, 20, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e quem vai acompanhar o festival deve ficar atento às regras sobre o que pode levar e o que não pode levar ao evento. A organização estabelece limites de itens e restrições de segurança que impactam a entrada do público, incluindo alimentos, objetos pessoais e equipamentos.
As regras determinam quais itens são permitidos e quais são proibidos na entrada. O descumprimento pode levar ao descarte dos objetos durante a revista.
Cada pessoa pode entrar no Lollapalooza com até cinco itens alimentares, desde que estejam dentro das regras definidas. Entre os permitidos estão:
Itens pessoais, como documento com foto e celular, são necessários para acesso e permanência no evento.
A lista de restrições inclui objetos que possam representar risco à segurança ou dificultar a operação do evento. Entre os itens proibidos estão:
Itens destinados à venda ou que representem risco também podem ser barrados na entrada.
O festival permite a entrada de até cinco alimentos por pessoa. Os produtos devem estar lacrados ou acondicionados em embalagens transparentes e não rígidas. Quantidades acima do limite podem ser descartadas durante a inspeção.
A entrada inclui revista pessoal, e itens não autorizados não são devolvidos.
A recomendação é levar apenas o necessário para facilitar o acesso e a circulação entre os palcos. Bolsas menores ajudam a agilizar a entrada e reduzem a necessidade de carregamento durante o evento.
Para quem utiliza transporte oficial, como o Lolla Transfer, não é permitido deixar pertences nos veículos, que não funcionam como guarda-volumes. O festival disponibiliza lockers pagos dentro do autódromo.
Também é indicado chegar com antecedência para embarque no retorno, que ocorre em horários programados ao fim dos shows.