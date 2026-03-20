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Lollapalooza 2026: o que pode e o que não pode levar ao festival?

Festival em São Paulo tem regras de segurança e limite de itens; veja orientações para evitar problemas na entrada

Lollapalooza: festival de música acontece entre os dias 20 e 22 de março ( Daniel Deák/ SPTuris)

Lollapalooza: festival de música acontece entre os dias 20 e 22 de março ( Daniel Deák/ SPTuris)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de março de 2026 às 06h00.

O Lollapalooza Brasil 2026 começa nesta sexta-feira, 20, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e quem vai acompanhar o festival deve ficar atento às regras sobre o que pode levar e o que não pode levar ao evento. A organização estabelece limites de itens e restrições de segurança que impactam a entrada do público, incluindo alimentos, objetos pessoais e equipamentos.

As regras determinam quais itens são permitidos e quais são proibidos na entrada. O descumprimento pode levar ao descarte dos objetos durante a revista.

O que pode levar no Lollapalooza 2026?

Cada pessoa pode entrar no Lollapalooza com até cinco itens alimentares, desde que estejam dentro das regras definidas. Entre os permitidos estão:

  • Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas e barras de cereal
  • Frutas cortadas em embalagem transparente e não rígida (tipo zip lock)
  • Sanduíches em embalagem transparente e não rígida
  • Mochilas ou bolsas pequenas
  • Capa de chuva
  • Protetor solar e protetor labial
  • Óculos escuros, boné ou chapéu
  • Cangas ou toalhas
  • Câmeras não profissionais, sem lente destacável

Itens pessoais, como documento com foto e celular, são necessários para acesso e permanência no evento.

O que não pode levar no Lollapalooza 2026?

A lista de restrições inclui objetos que possam representar risco à segurança ou dificultar a operação do evento. Entre os itens proibidos estão:

  • Garrafas rígidas de qualquer material
  • Embalagens com tampa, como potes plásticos
  • Copos térmicos, latas e recipientes rígidos
  • Bebidas em qualquer tipo de embalagem
  • Objetos de vidro, metal ou plástico rígido
  • Perfumes, cosméticos e desodorantes
  • Guarda-chuvas
  • Cadeiras, bancos e capacetes
  • Objetos cortantes ou perfurantes, como facas, tesouras e canivetes
  • Fogos de artifício e materiais inflamáveis
  • Sprays e aerossóis
  • Bastões de selfie
  • Equipamentos profissionais de foto e vídeo
  • Drones e dispositivos voadores
  • Skates, bicicletas ou outros veículos
  • Coolers, isopores e recipientes de armazenamento
  • Substâncias ilícitas ou tóxicas

Itens destinados à venda ou que representem risco também podem ser barrados na entrada.

Qual é o limite de alimentos no festival?

O festival permite a entrada de até cinco alimentos por pessoa. Os produtos devem estar lacrados ou acondicionados em embalagens transparentes e não rígidas. Quantidades acima do limite podem ser descartadas durante a inspeção.

A entrada inclui revista pessoal, e itens não autorizados não são devolvidos.

Quais cuidados ajudam na entrada e no transporte?

A recomendação é levar apenas o necessário para facilitar o acesso e a circulação entre os palcos. Bolsas menores ajudam a agilizar a entrada e reduzem a necessidade de carregamento durante o evento.

Para quem utiliza transporte oficial, como o Lolla Transfer, não é permitido deixar pertences nos veículos, que não funcionam como guarda-volumes. O festival disponibiliza lockers pagos dentro do autódromo.

Também é indicado chegar com antecedência para embarque no retorno, que ocorre em horários programados ao fim dos shows.

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