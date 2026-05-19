Lula lança financiamento de carro de até R$ 150 mil para motoristas de Uber, 99 e táxi

Uber e 99: medida mira atrair um eleitorado que é distante do governo petista (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 19 de maio de 2026 às 14h36.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 15h09.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta terça-feira, 19, o programa Move Brasil Taxi e Aplicativos, iniciativa do governo federal voltada ao financiamento, com taxa de juros subsidiada, da troca de veículos por motoristas de aplicativo e taxistas.
O projeto foi anunciado em São Paulo, na Casa de Portugal, na região central da capital. O evento contou com a participação de autoridades, motoristas e da militância ligada à central sindical.
Será permitido o financiamento de veículos de até R$ 150 mil de montadoras habilitadas no Programa Mover (Volks, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM).
A medida deve prever a destinação de até R$ 30 bilhões em recursos públicos federais para operações de crédito e será formalizada por meio de uma Medida Provisória (MP) e de um decreto presidencial.
Segundo o governo, para ampliar a possibilidade de a categoria obter crédito na rede bancária, a MP incluiu taxistas e motoristas de aplicativo como categorias elegíveis a usar o FGI-PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos).
Em um primeiro momento, o motorista interessado deve se cadastrar no site do programa. A partir do dia 19 de junho, os contemplados pela medida receberão uma notificação para comparecerem em concessionárias ou contatarem os bancos participantes do programa.
O prazo de pagamento e a taxa de juros do financiamento não foram anunciados. No material do programa, o governo afirma que as condições serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
O programa é visto como um trunfo eleitoral de Lula em busca do voto de uma categoria que é considerada politicamente mais próxima da direita.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tinha em 2024 cerca de 1,7 milhão de trabalhadores de aplicativos, dos quais aproximadamente 1,1 milhão atuavam como motoristas em plataformas como Uber e 99.
A caminho do evento, a reportagem ouviu da motorista que aceitou a corrida que o programa é aguardado com ansiedade pela categoria, mas existem receios sobre a liberação da medida para pessoas que fazem corridas de forma ocasional, além da definição da taxa de juros e do prazo de pagamento.
O programa é dividido em 3 etapas:
Segundo informações do site do governo, a taxa de juros e o prazo de pagamento serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos próximos dias.
A promessa do governo é que os juros sejam menores do que a Selic, que está em 14,5% ao ano, e o prazo de pagamento seja facilitado.
O programa propõe a renovação de frota; com isso, a linha de financiamento irá operar apenas para veículos novos.
Segundo o governo, para ampliar a possibilidade de a categoria obter crédito na rede bancária, a MP incluiu taxistas e motoristas de aplicativo como categorias elegíveis a usar o FGI-PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos).
Trata-se de um programa do BNDES que permite cobertura de até 80% do risco de crédito das operações nesse tipo de transação.
Os R$ 30 bilhões de recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, que operacionalizará o programa com apoio das instituições financeiras autorizadas por ele a operar as linhas de crédito.