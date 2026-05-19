Lula lança financiamento de carro de até R$ 150 mil para motoristas de Uber, 99 e táxi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta terça-feira, 19, o programa Move Brasil Taxi e Aplicativos, iniciativa do governo federal voltada ao financiamento, com taxa de juros subsidiada, da troca de veículos por motoristas de aplicativo e taxistas.

O projeto foi anunciado em São Paulo, na Casa de Portugal, na região central da capital. O evento contou com a participação de autoridades, motoristas e da militância ligada à central sindical.

Será permitido o financiamento de veículos de até R$ 150 mil de montadoras habilitadas no Programa Mover (Volks, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM).

A medida deve prever a destinação de até R$ 30 bilhões em recursos públicos federais para operações de crédito e será formalizada por meio de uma Medida Provisória (MP) e de um decreto presidencial.

Segundo o governo, para ampliar a possibilidade de a categoria obter crédito na rede bancária, a MP incluiu taxistas e motoristas de aplicativo como categorias elegíveis a usar o FGI-PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos).

Em um primeiro momento, o motorista interessado deve se cadastrar no site do programa. A partir do dia 19 de junho, os contemplados pela medida receberão uma notificação para comparecerem em concessionárias ou contatarem os bancos participantes do programa.

O prazo de pagamento e a taxa de juros do financiamento não foram anunciados. No material do programa, o governo afirma que as condições serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O programa é visto como um trunfo eleitoral de Lula em busca do voto de uma categoria que é considerada politicamente mais próxima da direita.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tinha em 2024 cerca de 1,7 milhão de trabalhadores de aplicativos, dos quais aproximadamente 1,1 milhão atuavam como motoristas em plataformas como Uber e 99.

A caminho do evento, a reportagem ouviu da motorista que aceitou a corrida que o programa é aguardado com ansiedade pela categoria, mas existem receios sobre a liberação da medida para pessoas que fazem corridas de forma ocasional, além da definição da taxa de juros e do prazo de pagamento.

O que o programa do governo para financiamento de carros para Uber e 99 vai oferecer?

Crédito facilitado: financiamento para aquisição de veículos novos com taxas diferenciadas.

Juros reduzidos: taxa máxima de juros alinhada a programas de incentivo federal.

Prazos estendidos: carência e prazos de parcelamento que aliviam o fluxo de caixa dos motoristas.

Sustentabilidade: estímulo à tecnologia veicular eficiente e de menor impacto ambiental: carros flex, elétricos ou híbridos a etanol.

Como participar do programa de financiamento?

O programa é dividido em 3 etapas:

Cadastro: será necessário fazer o cadastro por meio da plataforma gov.br/movebrasil. É preciso ter conta no gov.br. Confirmação: até 5 dias úteis após o cadastro na plataforma, o motorista é informado se está apto ou não a participar do programa Move Brasil. Compra do automóvel e financiamento: a partir de 19 de junho, os motoristas que receberam a confirmação de participação no programa podem procurar as concessionárias e instituições financeiras participantes do programa para análises de crédito e de avaliação de viabilidade de concessão do financiamento.

Quem poderá participar do programa?

Motoristas com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma;

Taxistas com licenças e registros ativos junto aos órgãos de trânsito e com regularidade fiscal, bem como motoristas cooperativos.

Qual será a taxa de juros e o prazo de pagamento?

Segundo informações do site do governo, a taxa de juros e o prazo de pagamento serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos próximos dias.

A promessa do governo é que os juros sejam menores do que a Selic, que está em 14,5% ao ano, e o prazo de pagamento seja facilitado.

São apenas veículos novos ou será possível financiar usados?

O programa propõe a renovação de frota; com isso, a linha de financiamento irá operar apenas para veículos novos.

Como o governo vai garantir juros mais baixos?

Segundo o governo, para ampliar a possibilidade de a categoria obter crédito na rede bancária, a MP incluiu taxistas e motoristas de aplicativo como categorias elegíveis a usar o FGI-PEAC (Programa Emergencial de Acesso a Crédito do Fundo Garantidor para Investimentos).

Trata-se de um programa do BNDES que permite cobertura de até 80% do risco de crédito das operações nesse tipo de transação.

Os R$ 30 bilhões de recursos serão repassados pelo Ministério da Fazenda ao BNDES, que operacionalizará o programa com apoio das instituições financeiras autorizadas por ele a operar as linhas de crédito.