Inter chega à Argentina com conta em dólar e acesso a investimentos nos EUA

O Inter começou a operar na Argentina nesta terça-feira, 8, com uma proposta que combina conta local, serviços financeiros em dólares e acesso a investimentos nos Estados Unidos. A entrada no país é parte da estratégia de longo prazo da companhia para construir uma plataforma financeira digital com atuação internacional.

A operação será realizada em parceria com o Grupo BIND, instituição argentina que dará suporte à conexão com o mercado financeiro local. A partir do aplicativo do Inter, residentes na Argentina poderão abrir uma conta local e acessar produtos financeiros internacionais em dólares.

O movimento amplia a atuação internacional do Inter, que já possui presença no Brasil e nos Estados Unidos. A companhia afirma ter mais de 45 milhões de clientes e mais de três décadas de história.

“Na Argentina, isso significa conectar mais pessoas a oportunidades financeiras globais e tornar o investimento nos Estados Unidos cada vez mais simples”, afirma João Vitor Menin, CEO global do Inter. Segundo o executivo, a companhia pretende desenvolver gradualmente uma plataforma mais ampla para que os clientes concentrem diferentes necessidades financeiras em um único aplicativo.

Entre os principais produtos oferecidos na Argentina está a Global Account, conta em dólares que permite acessar produtos e serviços nos Estados Unidos. A conta também pode ser utilizada em viagens e no dia a dia, com recursos como cartão de débito, eSIM, transferências internacionais e gift cards.

Na área de investimentos, os clientes argentinos poderão acessar ativos negociados nos Estados Unidos, incluindo ações, ETFs e títulos do Tesouro americano. A conta também poderá receber recursos em pesos por meio de um CVU local, utilizando a infraestrutura e o suporte do Grupo BIND.

O lançamento inicial concentra-se em serviços financeiros e investimentos, mas a estratégia anunciada pela companhia é de expansão gradual da oferta.

O aplicativo também disponibiliza aos usuários argentinos o Forum, rede social financeira do Inter que reúne conteúdos educacionais e recursos voltados à tomada de decisões financeiras.

A companhia diz que a chegada à Argentina faz parte de uma estratégia para construir uma plataforma financeira sem fronteiras na região.

“Queremos desenvolver uma oferta cada vez mais completa, que permita aos clientes gerenciar sua vida financeira de maneira intuitiva a partir de um único aplicativo, com acesso a soluções globais”, afirma Menin.