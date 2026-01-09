Live-action de ‘Enrolados’ pode ter Kathryn Hahn como Mãe Gothel

'Enrolados': Hahn pode interpretar Mãe Gothel no live-action do longa lançado originalmente em 2010 (Reprodução/Disney)
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19h59.
A atriz Kathryn Hahn está em negociações para interpretar a vilã Mãe Gothel na versão live-action de “Enrolados”. A atualização ocorre após o estúdio confirmar Teagan Croft como Rapunzel e Milo Manheim como Flynn Rider no elenco principal, coni noticiou o The Hollywood Reporter.
No filme da Disney, a jovem de cabelos mágicos conhece o ladrão que a ajuda a deixar a torre onde é mantida isolada. A animação original foi lançada em 2010, marcando a estreia da versão moderna do conto de Rapunzel no cinema.
O longa terá direção de Michael Gracey, responsável por produções musicais como "O Rei do Show" e “Better Man”. A produção é de Kristin Burr, que trabalhou em "Cruella" (2021) e "Freaky Friday". O roteiro está a cargo de Jennifer Kaytin Robinson.
A personagem Mãe Gothel ganhou destaque na animação pelo número musical “Mother Knows Best”. Na adaptação, a vilã tem papel central na relação com Rapunzel.
Kathryn Hahn é conhecida por papéis recentes no universo Marvel. A atriz foi indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro por Agatha All Along.
A artista também atuou em "The Studio", série da Apple pela qual recebeu nova indicação ao Emmy.