Darlin é alvo de nove peões em 'A Fazenda 18' e entra na mira antes da primeira Roça

'A Fazenda 18': Thaíde, Jottapê, Mayk Leão e outros participantes escolheram a empresária como principal desafeto (Reprodução / TV Record)
Freelancer
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14h10.
A primeira Roça de "A Fazenda 18" ainda nem foi formada, mas Darlin Ferrattry já aparece no centro das articulações da casa. A empresária foi apontada por nove participantes durante a dinâmica "Na Lata", realizada na noite de segunda-feira, 21.
A atividade colocou os peões diante de uma escolha direta: cada um deveria indicar quem gostaria de ver fora do jogo. Darlin recebeu o maior número de apontamentos entre os 26 participantes da temporada.
Nove participantes escolheram Darlin como seu principal desafeto na dinâmica:
As justificativas apresentadas durante a atividade envolveram episódios ocorridos nos primeiros dias do reality. Entre as acusações direcionadas à empresária, apareceram críticas sobre sua postura no jogo, além de questionamentos sobre alianças e relações construídas dentro da sede.
Thaíde, por exemplo, já havia indicado que estava chateado com Darlin e declarado que ela havia lhe dado motivos para votar contra ela.
Thaíde aponta Darlin.
Thaíde: "Aguenta as consequências das suas palavras."
Darlin: "Quais consequências você vai fazer? Isso é uma ameaça! O que você vai fazer comigo? Tá vendo como você é machista?" #ApontaPeão #AFazenda pic.twitter.com/hAlX9LJSfi
— Ju Nogueira (@junogueirajc) September 22, 2026
Um dos momentos mais tensos aconteceu quando Jottapê escolheu Darlin. Os dois tinham construído uma relação próxima antes do confinamento, e a empresária afirmou ter acreditado na aliança entre eles.
Darlin é apontada pela terceira vez seguida; dessa vez, Jottapê jogou tudo no ventilador. #ApontaPeão pic.twitter.com/t7WyItcBo4
— A Fazenda (@afazendarecord) September 22, 2026
Na resposta, Darlin relembrou que o cantor havia lhe dado uma Bíblia e proposto uma parceria antes do início do programa. O confronto evidenciou que a relação entre os dois havia mudado durante os primeiros dias na Fazenda.
DARLIN EXPONDO O FALSO CRENTE DO JOTTAPÊ, ameeeeeeei #ApontaPeão pic.twitter.com/NhkrXYljlv
— THIAGO. (@httpsrealitys) September 22, 2026
A movimentação dentro da casa vinha colocando Darlin entre os nomes mais ameaçados antes mesmo da dinâmica. Em conversa exibida pela Record, Mônica Fonseca, Fran Almeida, Mayk Leão e Maíra Charken avaliaram que a votação da casa poderia ficar dividida entre Darlin e Renê Thristan.
Mônica Fonseca, Fran Almeida, Mayk Leão e Maíra Charken palpitaram sobre os peões que vão formar a primeira Roça de A Fazenda 18, nesta terça-feira. 🤔🔥 Os aliados ficaram com dúvidas em relação ao voto de Thaíde, que venceu a Prova de Fogo e ganhou o Lampião do Poder. 🏮👀… pic.twitter.com/lmfnMQRLQi
— A Fazenda (@afazendarecord) September 21, 2026
A primeira Roça de "A Fazenda 18" será formada nesta terça-feira, 22, durante a edição ao vivo do reality show da Record. O programa está previsto para começar às 22h45, depois da novela "Reis".
A formação definirá os primeiros participantes que estarão em risco de eliminação na temporada. A dinâmica contará com a indicação da Fazendeira, a votação dos peões e os poderes do Lampião conquistados por Thaíde na Prova de Fogo.
Fran Almeida, primeira Fazendeira da temporada, está imune e terá o direito de indicar diretamente um participante para a Roça.
Além dela, Eduarda Braum, Jônatas Faro, Rikardo Negro e Tina Calamba também estão imunes. Os quatro conquistaram a proteção na Prova do Jacaré, realizada na quarta-feira, 17.