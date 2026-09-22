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Darlin é alvo de nove peões em 'A Fazenda 18' e entra na mira antes da primeira Roça

Empresária foi apontada por nove peões durante dinâmica e concentrou o maior número de desafetos da casa

'A Fazenda 18': Thaíde, Jottapê, Mayk Leão e outros participantes escolheram a empresária como principal desafeto (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': Thaíde, Jottapê, Mayk Leão e outros participantes escolheram a empresária como principal desafeto (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14h10.

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A primeira Roça de "A Fazenda 18" ainda nem foi formada, mas Darlin Ferrattry já aparece no centro das articulações da casa. A empresária foi apontada por nove participantes durante a dinâmica "Na Lata", realizada na noite de segunda-feira, 21.

A atividade colocou os peões diante de uma escolha direta: cada um deveria indicar quem gostaria de ver fora do jogo. Darlin recebeu o maior número de apontamentos entre os 26 participantes da temporada.

Quais peões acusaram Darlin?

Nove participantes escolheram Darlin como seu principal desafeto na dinâmica:

  • Thaíde
  • Eduarda Braum
  • Jottapê
  • Rikardo Negro
  • Mayk Leão
  • Alfredo
  • Renata Del Bianco
  • Jônatas Faro
  • Adryana Ribeiro

As justificativas apresentadas durante a atividade envolveram episódios ocorridos nos primeiros dias do reality. Entre as acusações direcionadas à empresária, apareceram críticas sobre sua postura no jogo, além de questionamentos sobre alianças e relações construídas dentro da sede.

Thaíde, por exemplo, já havia indicado que estava chateado com Darlin e declarado que ela havia lhe dado motivos para votar contra ela.

Jottapê protagoniza confronto com Darlin

Um dos momentos mais tensos aconteceu quando Jottapê escolheu Darlin. Os dois tinham construído uma relação próxima antes do confinamento, e a empresária afirmou ter acreditado na aliança entre eles.

Na resposta, Darlin relembrou que o cantor havia lhe dado uma Bíblia e proposto uma parceria antes do início do programa. O confronto evidenciou que a relação entre os dois havia mudado durante os primeiros dias na Fazenda.

Darlin já era cotada para a primeira Roça

A movimentação dentro da casa vinha colocando Darlin entre os nomes mais ameaçados antes mesmo da dinâmica. Em conversa exibida pela Record, Mônica Fonseca, Fran Almeida, Mayk Leão e Maíra Charken avaliaram que a votação da casa poderia ficar dividida entre Darlin e Renê Thristan.

Quando a primeira Roça será formada?

A primeira Roça de "A Fazenda 18" será formada nesta terça-feira, 22, durante a edição ao vivo do reality show da Record. O programa está previsto para começar às 22h45, depois da novela "Reis".

A formação definirá os primeiros participantes que estarão em risco de eliminação na temporada. A dinâmica contará com a indicação da Fazendeira, a votação dos peões e os poderes do Lampião conquistados por Thaíde na Prova de Fogo.

Fran Almeida, primeira Fazendeira da temporada, está imune e terá o direito de indicar diretamente um participante para a Roça.

Além dela, Eduarda Braum, Jônatas Faro, Rikardo Negro e Tina Calamba também estão imunes. Os quatro conquistaram a proteção na Prova do Jacaré, realizada na quarta-feira, 17.

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