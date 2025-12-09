Liniker é confirmada no Tiny Desk Brasil; veja quando programa vai ao ar

Liniker: apresentação da artista no Tiny Desk Brasil vai ao ar nesta terça-feira (Redes Sociais/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10h50.
A cantora Liniker é a décima artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil. O episódio do programa musical vai ao ar às 11h desta terça-feira, 9, no YouTube.
O Tiny Desk Brasil, em sua conta oficial, comemorou a apresentação. "Liniker no Tiny Desk Brasil: um dos voos mais bonitos entre tantos que ainda virão", escreveu o programa no Instagram.
Ver essa foto no Instagram
Em 2018, Liniker se apresentou com sua banda, os Caramelows, na versão original norte-americana do Tiny Desk.
Eles tocaram três músicas do seu repertório: "Calmô", "Tua" e "Remonta".
O produtor do episódio, Felix Contreras, afirmou que "assistir a esta apresentação é testemunhar um feitiço sendo lançado, nota por nota. Liniker e os Caramelows são do Brasil, mas imersos na tradição do soul dos Estados Unidos".
"Eles abriram a apresentação atrás da bancada com a balada 'Calmô', um testamento ao poder de músicas lentas, carregadas de emoção soul. Foi uma declaração ousada de quem eles são como banda e do que representam", disse Contreras.
]
Agora, de volta à versão brasileira do programa, Liniker lembrou de sua primeira passagem pela franquia.
“Quando olhei pra toda a estrutura, na hora pensei: ‘eu tava lá, sete anos atrás, gravando, vivendo aquele sonho da minha adolescência, que eu nunca imaginei que fosse realizar", afirmou à organização do Tiny Desk Brasil.