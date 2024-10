Após disputa por ingressos em SP, Liniker abre novas vendas para turnê de CAJU

Após o sucesso do lançamento de seu álbum CAJU em agosto, o público teve a oportunidade de apreciar as músicas da cantora Liniker tanto em fones de ouvido quanto em festas. Agora, uma experiência única está por vir: assistir ao show da artista com todas as faixas do disco.

Com ingressos esgotados para as três apresentações em São Paulo, nos dias 8, 13 e 19 de novembro no Espaço Unimed, Liniker abre novas datas para sua turnê nacional de CAJU. A agenda de apresentações promete mais chances para os fãs conferirem o show que já é um sucesso de crítica e público.

Liniker promete transportar o público diretamente para o dia de 24 horas de sol que serviu de inspiração para o disco: "Cantei a faixa-título em uma apresentação na semana de lançamento do álbum e todo mundo sabia a letra inteira. Até a estreia da turnê, que vai rodar o Brasil, as músicas vão ficar ainda mais latentes na vida das pessoas. Será algo grandioso", afirma a cantora.

“Estamos muito animados com essa parceria e a possibilidade de produzir a turnê de uma das maiores artistas do Brasil na atualidade, ainda mais se tratando dessa obra prima que é CAJU. O Coala Music sempre teve um olhar humano e de longo prazo na relação com o público e com os artistas. A confiança da Liniker e de toda equipe no nosso trabalho mostra que estamos no caminho certo”, diz Victor Senedesi, diretor das áreas de Management e de Turnês do Coala Music.

Confira as datas dos shows de Liniker

São Paulo: 8, 13 e 19 de novembro, no Espaço Unimed;

Rio de Janeiro: 30 de novembro, no Vivo Rio;

Curitiba: 7 de dezembro, na Live Curitiba;

Recife: 13 de dezembro, no Teatro Guararapes;

Porto Alegre: 23 de janeiro, no Auditório Araújo Vianna;

Belo Horizonte: 25 de janeiro, no BeFly Hall;

Salvador: 29 de janeiro, na Concha Acústica.

Além das datas já anunciadas, a artista irá se apresentar no Festival Carambola, em Maceió, no dia 15 de novembro, com ingressos já à venda (acesse aqui); e no Festival Psica, em Belém, no dia 15 de dezembro.

Preços de ingressos para show no Rio de Janeiro

O show de Liniker na capital carioca está marcado para o dia 30 de novembro de 2024, sábado, na Vivo Rio. As vendas de ingressos começam em 7 de outubro, segunda-feira, às 12h. Veja:

Pista: A partir de R$ 80,00 (meia entrada) | A partir de R$ 120,00 (entrada solidária) | A partir de R$ 160,00 (inteira)

Camarote 3: A partir de R$ 120,00 (meia entrada) | A partir de R$ 180,00 (entrada solidária) | A partir de R$ 240,00 (inteira)

Camarote 2: A partir de R$ 170,00 (meia entrada) | A partir de R$ 255,00 (entrada solidária) | A partir de R$ 340,00 (inteira)

Camarote 1: A partir de R$ 200,00 (meia entrada) | A partir de R$ 300,00 (entrada solidária) | A partir de R$ 400,00 (inteira)

Veja preços de ingressos para show em Curitiba

O show de Liniker em Curitiba está marcado para 7 de dezembro, sábado, às 21h, no Live Curitiba. A venda de ingressos começa no dia 14 de outubro, segunda-feira, às 12h. Confira os valores:

Pista: A partir de R$ 75,00 (meia entrada) | A partir de R$ 90,00 (entrada solidária) | A partir de R$ 150,00 (inteira)

Vip: A partir de R$ 80,00 (meia entrada) | A partir de R$ 96,00 (entrada solidária) | A partir de R$ 160,00 (inteira)