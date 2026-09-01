11 anos, 28 conferências, 200 contratados: a aposta da Stone no Na Prática

Há 11 anos a Stone participa das conferências do Na Prática. Nesse período, a fintech já esteve em 28 edições do evento e contratou mais de 200 jovens pelos seus programas de entrada, entre estágio de férias, estágio regular e o trainee Recruta Stone.

O Na Prática se tornou, hoje, um dos principais canais de recrutamento jovem da companhia, não apenas para o trainee.

Com as inscrições do Recruta Stone abertas até 3 de setembro, a empresa usa a data como gancho para explicar por que uma parceria nascida em 2016 segue sendo prioridade na forma como a fintech constrói time.

O método que a Stone decidiu não construir sozinha

"A Stone apostou no Na Prática desde as primeiras conferências, e o que nos convenceu foi o método", diz Mariana Ribeiro Soares Pinto, Employee Experience Senior Manager da Stone.

A organização identifica jovens de alto potencial, faz uma seleção rigorosa, prepara essas pessoas e as coloca em contato direto com empresas. Montar uma estrutura assim internamente, segundo ela, é caro e demorado.

O que sustentou a parceria por mais de uma década foi a capacidade de adaptar a conferência ao momento da companhia. A Stone tem hoje programas voltados a públicos diferentes, como trainee, estágio regular e estágio de férias.

Em vez de chegar ao evento com uma única vaga em mente, o time passou a avaliar cada jovem e identificar qual destes programas faz mais sentido para o perfil dele. A conferência oferece variedade de perfis, e a Stone leva variedade de programas. Depois de 28 edições, esse encontro virou parte da forma como a empresa monta equipe.

De canal de trainee a plataforma de programas

O Na Prática é um dos principais canais de recrutamento jovem da Stone, mas não o único nem o de maior volume: a companhia opera várias frentes de atração ao mesmo tempo. O que coloca a conferência no topo da lista, segundo Mariana, são dois indicadores: taxa de conversão e aderência à cultura da empresa.

Recrutamento da Stone em evento do Na Prática

A explicação está na curadoria. O jovem chega pré-selecionado, preparado e, principalmente, por escolha própria, disposto a estar naquela conversa. Isso eleva a qualidade de todo o processo seletivo, do primeiro contato até a contratação.

A conferência deixou de ser um canal exclusivo de trainee quando a Stone mudou a forma de participar. Hoje a empresa leva o Recruta, seu programa de trainee, junto com estágio regular e estágio de férias, na mesma ocasião.

Com várias posições abertas ao mesmo tempo, a companhia parou de perder bons candidatos apenas porque a vaga adequada não estava disponível naquele mês. Foi essa mudança que multiplicou o resultado da Stone no evento.

O movimento acompanha uma tendência mais ampla do mercado de trabalho para jovens. Segundo o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, 81% dos empregadores devem priorizar a avaliação de experiência prática ao contratar, contra 43% que devem se apoiar na conclusão de um diploma universitário.

As vagas de entrada, ao mesmo tempo, caíram 29% no mundo desde janeiro de 2024, segundo levantamento da Randstad citado pelo Fórum. Em um cenário assim, canais que já entregam candidatos testados ao vivo, e não só currículos, ganham peso.

Duas safras inteiras vindas de um único canal

A Stone contrata hoje cerca de 110 jovens por ano em seus programas. As mais de 200 contratações vindas do Na Prática ao longo de 11 anos equivalem, portanto, a quase duas safras anuais inteiras, vindas de um único canal.

O peso relativo é ainda maior do que parece: em 2016, quando a parceria começou, o volume anual de contratação de jovens na Stone era bem menor do que o atual.

Para Mariana, o indicador mais relevante não é o de entrada, mas o que acontece depois dela. "Um canal de atração se prova pela trajetória de quem chegou por ele, não no dia em que o candidato aceita a proposta", diz a executiva.

É nesse ponto que a conferência se destaca, e a trainee Renata Nascimento é, segundo ela, o melhor exemplo.

Da sala de pitch à liderança de parcerias

A Stone encontrou Renata Nascimento na sala de pitch de uma conferência do Na Prática. No formato, a organização seleciona alguns jovens para apresentar um pitch de poucos minutos, e as empresas acompanham as apresentações em busca de perfis que façam sentido.

Foi o que aconteceu com Renata: o encaixe foi imediato, e a Stone a convidou a entrar no Recruta, o programa de trainee que, naquela edição, teve mais de 30 mil inscritos.

Renata não pulou etapa. Ela passou pela seleção do Na Prática, foi escolhida para apresentar e se expôs ao vivo diante de recrutadores, um crivo mais exigente do que o de um formulário. O que mudou foi a ordem: a Stone a viu entregar antes de ver o currículo dela. Ela entrou como trainee em janeiro de 2025 e hoje é analista sênior de parcerias estratégicas na empresa.

Depois disso, Renata voltou à conferência, agora do outro lado da mesa, recrutando novos jovens. "Esse é o ativo mais valioso que temos no evento. Quando ela conversa com um jovem, tendo ocupado aquela mesma cadeira pouco tempo antes, consegue contar por que escolheu percorrer esse caminho conosco. Nenhuma ação de marca empregadora compra isso", diz Mariana.

O que um pitch revela e um currículo não

Três características apareceram em Renata e resumem o que a Stone busca em quem vem do Na Prática: aprender rápido, resolver problemas e encarar desafio como oportunidade de crescimento. Esse último ponto, otimismo diante de um problema difícil, tem relação direta com a cultura da empresa, segundo Mariana.

Há também o que a conferência revela e um processo seletivo tradicional não revela. No pitch, o jovem tem poucos minutos, ninguém conduz a conversa por ele e não há onde se esconder. O que aparece ali é clareza de propósito, disposição de se expor e energia, atributos que um currículo não mostra. "A Renata é a evidência de que vale olhar por essa lente", diz a executiva.

Inscrições abertas até 3 de setembro

Quem se inscrever no Recruta Stone até o dia 3 encontra um programa de 12 meses de job rotation, com mentoria de lideranças seniores e trilha de desenvolvimento exclusiva.

Segundo Mariana, o diferencial está no acompanhamento próximo de cada trainee, feito para entender as melhores possibilidades de alocação interna e redirecionar a pessoa para uma área que faça sentido tanto para ela quanto para o negócio.

Para quem está decidindo se inscrever, o conselho da executiva vai além dos critérios e etapas do processo seletivo. "Entenda como você e a Stone se identificam. Isso é compreender como os nossos valores e o nosso propósito se conectam com você e com os seus sonhos pessoais", diz Mariana.

Segundo ela, essa reflexão ajuda o candidato a entender não só por que a Stone faz sentido, mas o que ele mesmo valoriza e espera do ambiente de trabalho.

Renata passou pelo mesmo pitch que hoje avalia nos jovens que se candidatam ao Recruta. Antes de virar case, foi só mais uma inscrição em um formulário de conferência.

As inscrições para o Recruta Stone seguem abertas até 3 de setembro. Quem quiser disputar uma vaga no programa de trainee pode se candidatar pelo site oficial da Stone