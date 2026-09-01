Ibovespa sobe 1,30% com petróleo e Petrobras em forte alta; dólar recua

O Ibovespa fechou o primeiro pregão de setembro nesta terça-feira, 1°, em alta de 1,30%, aos 179.722,48 pontos, descolado das bolsas americanas, que encerraram a sessão em queda. O principal índice acionário da B3 oscilou entre a mínima de 177.299,50 pontos e a máxima de 181.060,89 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,6 bilhões.

O movimento positivo foi sustentado principalmente pela forte valorização do petróleo, que impulsionou Petrobras e outras empresas do setor, enquanto investidores também repercutiram dados da economia brasileira e novas informações do cenário eleitoral.

A Petrobras esteve entre os principais destaques positivos do pregão. As ações preferenciais (PETR4) subiram 4,11%, enquanto as ordinárias (PETR3) avançaram 4,14%.

As demais petroleiras também registraram ganhos. Brava Energia (BRAV3) subiu 5,08%, enquanto Prio (PRIO3), PetroReconcavo (RECV3) e outras empresas do segmento acompanharam o movimento positivo da commodity.

O avanço dos papéis ocorreu em meio à forte alta do petróleo no mercado internacional, após uma nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e o aumento dos riscos para a navegação no Estreito de Ormuz.

Petróleo dispara com nova escalada das tensões no Oriente Médio

Os contratos futuros de petróleo dispararam nesta terça, ampliando os fortes ganhos da sessão anterior, diante do agravamento das tensões no Oriente Médio. Os Estados Unidos lançaram ataques contra a Guarda Revolucionária do Irã em resposta a tentativas de atingir navios comerciais no Estreito de Ormuz e forças americanas na região.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que uma nova retaliação iraniana provocaria uma resposta ainda mais dura. O agravamento do conflito levou o WTI a superar US$ 90 por barril pela primeira vez desde o fim de julho.

No fechamento, o contrato do Brent para novembro subiu 4,60%, a US$ 94,65 por barril, na ICE, enquanto o WTI para outubro avançou 5,20%, a US$ 90,22, na Nymex.

Vale e bancos também sobem

A Vale (VALE3) fechou em alta de 0,58%, acompanhando o movimento positivo do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Os bancos também terminaram o pregão majoritariamente no campo positivo. A exceção foi Santander (SANB11), que recuou 0,74%.

Na ponta positiva do Ibovespa, CSN (CSNA3) subiu quase 8%, liderando os ganhos do índice. C&A (CEAB3) avançou 5,41%, enquanto Brava Energia veio na sequência, com alta de 5,08%. Petrobras completou a lista dos principais destaques positivos.

No total, apenas 10 dos 77 papéis que compõem o Ibovespa terminaram o dia em queda. A maior baixa foi de Magazine Luiza (MGLU3), que recuou 3,95%, seguida por Fleury (FLRY3), com queda de 2,39%. Embraer (EMBJ3) caiu 1,40% e Totvs (TOTS3) recuou 1,30%.

PIB cresce 0,5% no segundo trimestre

No radar dos investidores também esteve os dados do Produto Interno Bruto (PIB), que cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026, na comparação com os três meses anteriores, segundo dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio dentro das expectativas do mercado e esteve entre os principais indicadores domésticos acompanhados pelos investidores no primeiro pregão de setembro.

O mercado também repercutiu o PMI da indústria brasileira, que caiu de 47,5 em julho para 46,3 em agosto. O indicador permaneceu abaixo de 50 pontos, marca que separa expansão de contração da atividade, e apontou a segunda deterioração mensal consecutiva e a contração mais intensa em 40 meses.

Dólar cai

O dólar à vista fechou em baixa de 0,47% diante do real, a R$ 5,156. Ao longo da sessão, a cotação oscilou entre R$ 5,138 e R$ 5,202.

A queda ocorreu em um dia de maior apetite por risco, com investidores acompanhando novas informações sobre a corrida eleitoral de 2026. Pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Real Time Big Data mostrou empate entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, reforçando a percepção observada em outros levantamentos recentes de redução da vantagem do presidente.

O mercado também acompanhou as novas informações envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, retirou o sigilo do processo que reúne mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes e indicou que pretende levar a análise do material ao plenário da Corte, em sessão presencial e pública.

Segundo o despacho, as mensagens incluem pedidos de Vorcaro para que Moraes interviesse junto ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para ajudá-lo. Não há, nos autos, respostas de Moraes às mensagens do banqueiro.

Mendonça afirmou que, independentemente da manifestação que ainda será apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o processo deverá ser analisado pelo plenário do Supremo. A data da sessão deverá ser definida pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

Bolsas de Nova York fecham em queda

As bolsas americanas encerraram a terça-feira em baixa, pressionadas pela disparada do petróleo e pela alta dos rendimentos dos Treasuries. O movimento aumentou as preocupações dos investidores com a inflação e com o espaço para uma eventual flexibilização monetária pelo Federal Reserve.

O Dow Jones caiu 0,79%, aos 52.766,88 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 0,71%, aos 7.631,46 pontos. O Nasdaq perdeu 1,03%, aos 26.099,77 pontos, pressionado também pela queda de 1% do setor de tecnologia.

A alta do petróleo elevou as preocupações com a inflação americana, enquanto o avanço dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos aumentou a pressão sobre ações, especialmente as de tecnologia.