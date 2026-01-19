Lançamento de GTA 6 será atrasado novamente após explosão em estúdio?

O escritório Rockstar North, responsável pelo jogo Grand Theft Auto (GTA), sofreu uma explosão na manhã desta segunda-feira, 19. Segundo o corpo de bombeiros de Edimburgo, na Escócia, a explosão foi seguida por um incêndio. A área segue isolada.

“Fomos acionados às 5h02 da manhã de segunda-feira, 19 de janeiro, para atender a uma ocorrência na Holyrood Road, em Edimburgo”, disse um porta-voz do Serviço Escocês de Bombeiros e Resgate. ao jornal escocês The Herald.

"O Centro de Operações mobilizou três viaturas de combate a incêndio e recursos especializados para o local, onde os bombeiros trabalharam para conter os danos estruturais em um prédio comercial. Não há relatos de vítimas."

O prédio foi isolado pela polícia e as autoridades seguem com as investigações. Segundo relatos de testemunhas, a explosão teria acontecido na sala de caldeiras do edifício.

GTA 6 será adiado?

O escritório na Escócia é o principal responsável pelo desenvolvimento de Red Dead Redemption e de GTA 6, um dos games mais aguardados pelos fãs.

Originalmente, o videogame seria lançado entre outubro e novembro de 2025, mas, em maio do ano passado, a data foi mudada para maio de 2026. Em novembro de 2025, o mesmo ocorreu, com o lançamento remarcado para 19 de novembro do ano seguinte.

A Rockstar não se manifestou quanto à ocorrência desta manhã ou quanto a um próximo adiamento.

No fim de 2025, o local já havia sido palco de protestos contra as demissões em massa realizadas pela empresa e vazamentos internos.

O processo de desenvolvimento do GTA 6, até maio de 2025, já pode ter custado mais de U$ 1 bilhão, de acordo com o portal IGN. Em comparação, GTA 5 custou estimados US$ 137 milhões.

Esse alto custo se dá, sobretudo, devido ao longo período de desenvolvimento do game. Desde 2020, a equipe está trabalhando intensivamente no GTA 6, mas o processo foi iniciado após o lançamento de Red Dead Redemption 2, em 2018