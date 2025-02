Lady Gaga surpreende ao lançar clipe 'Abracadabra' no Grammy Awards; veja vídeo

Lady Gaga mostrou que sabe como dominar os holofotes durante o Grammy Awards 2025 na madrugada desta segunda-feira, 3. A cantora aproveitou a premiação para lançar seu novo single, "Abracadabra", faixa que integra o álbum "Mayhem".

O videoclipe foi revelado durante um intervalo comercial nos Estados Unidos e, logo depois, liberado nas redes sociais da artista.

Gaga subiu ao palco ao lado de Bruno Mars para uma performance especial. Em vez de apresentarem o megahit "Die With a Smile", os artistas emocionaram o público ao homenagear as vítimas dos incêndios em Los Angeles com um cover de "California Dreamin", clássico do The Mamas and the Papas.

Mesmo com a colaboração emocionante, Gaga manteve o foco no visual enigmático de "Mayhem", vestindo preto no tapete vermelho e destacando a estética do álbum.

Apresentação inédita no LA Fire Aid

A cantora também foi responsável pelo encerramento do evento, brindando os fãs com um set especial de três músicas. Além das icônicas "Shallow" e "Always Remember Us This Way", da trilha sonora de "Nasce Uma Estrela", ela apresentou a inédita "All We Need Is Time".

A nova faixa foi escrita especialmente para a ocasião e conta com a colaboração de seu noivo, Michael Polansky, que também coassinou Disease, música de abertura do sétimo álbum de estúdio da cantora, Mayhem.

“Então… eu e meu amigo Michael, meu noivo, meu amor, escrevemos essa canção pra vocês. É só pra esta noite, pra vocês. Acho que todos nós precisamos de muitas coisas neste momento, mas algo que também precisamos é de tempo. O tempo cura tudo,” declarou a cantora, antes da apresentação.