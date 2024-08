'Kung Fu Panda 4' chega ao streaming em setembro; veja onde assistir online

Os fãs do Dragão Guerreiro que não conseguiram assistir a "Kung Fu Panda 4" nos cinemas vão receber uma boa notícia nesta quinta-feira, 29: a nova animação da DreamWorks chega ao streaming já em setembro deste ano.

Oito anos depois da última estreia, o novo filme da franquia, distribuída pela Universal Pictures, estreou no Brasil no fim de março. Já mais velho e mais experiente, Po é escolhido para se tornar Líder Espiritual, como o mestre Oogway antes dele. Para assumir a posição, no entanto, ele deve escolher um novo Dragão Guerreiro, mas não está lá muito à vontade com a ideia de deixar o posto. Durante a sua jornada, Po encontra a rápida e astuta ladra Zhen, uma raposa-das-estepes, e juntos eles se deparam com uma nova vilã, a Camaleoa, que deseja obter o Cajado da Sabedoria para poder convocar todos os mestres vilões.

"Kung Fu Panda 4" conta com um time de dubladores internacionais composto por Jack Black, Viola Davis, Awkwafina, Ke Huy Quan , Bryan Cranston, Ian McShane e Dustin Hoffman. No Brasil, a dublagem foi feita por Lucio Mauro Filho, Danni Suzuki, Taís Araujo, Li Martins, Miguel Ângelo, Aline Mineiro e Cacau Haxkar.

Onde assistir 'Kung Fu Panda 4' no streaming?

O filme chega à plataforma da Prime Video no dia 25 de setembro, no catálogo comum e sem preço adicional.

Veja o trailer de 'Kung Fu Panda 4'

Jack Black canta Britney Spears em 'Kung Fu Panda'

Para promover o filme, Jack Black fez uma regravação da música "Baby One More Time", da Britney Spears, junto de sua banda Tenacious D e outros dubladores do filme. Veja abaixo:

Onde assistir todos os filmes do 'Kung Fu Panda'?

Veja abaixo onde assistir a cada um dos três primeiros filmes da saga:

Kung Fu Panda: O Cavaleiro do Dragão - Apple TV, Prime Video, Netflix

- Apple TV, Prime Video, Netflix Kung Fu Panda 2 - Apple TV, Prime Video

- Apple TV, Prime Video Kung Fu Panda 3 - Apple TV, Prime Video, Netflix